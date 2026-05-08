Hantavirus: le risque pour l'ensemble de la population est "absolument faible", assure l'OMS

Le siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève, le 23 avril 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le risque d'une propagation d'Hantavirus pour la population mondiale est "absolument faible", a assuré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après l'apparition d'un foyer sur le bateau de croisière MV Hondius, dont trois passagers sont morts.

"Il s'agit d'un virus dangereux, mais uniquement pour la personne réellement infectée. Le risque pour la population en général reste quant à lui extrêmement faible", a déclaré devant la presse à Genève un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier.

Ce dernier a souligné que même parmi les personnes ayant séjourné dans les mêmes cabines qu'une personne contaminée à bord du navire de croisière MV Hondius, "il semble que, dans certains cas, les deux ne soient pas contaminés".

Planche descriptive du mode de transmission et des symptômes des hantavirus ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

"Ce n'est pas du tout comme la rougeole, par exemple : si vous êtes ici dans la salle de presse et que quelqu'un à l'avant tousse, les premiers rangs seraient en danger. Un contact étroit signifie qu'il faut pratiquement être nez à nez (...) Ce n'est pas un nouveau Covid", a-t-il insisté.

Parti le 1er avril d'Ushaïa, en Argentine, le Hondius, qui appartient au croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions, fait actuellement route vers Ténérife, aux Canaries, où il est attendu dimanche.

Trois passagers du navire sont décédés, tandis qu'un dernier bilan de l'OMS jeudi a dénombré au total cinq cas confirmés pour trois cas suspects.