Soucoupes, orbes et disques volants: le Pentagone publie des documents sur les ovnis

Capture d'écran vidéo obtenue le 28 avril 2020 auprès du ministère américain de la Défense montrant un extrait d'une vidéo non classifiée filmée par des pilotes de la marine américaine révélant des "phénomènes aériens non identifiés" ( DoD / Handout )

Le ministère américain de la Défense a rendu public vendredi un premier lot de documents, précédemment tenus secrets, sur les objets volants non-identifiés, ou ovnis, un sujet qui fascine jusqu'à Donald Trump, à l'origine de cette publication.

Parmi les incidents évoqués dans ces dossiers, issus du Pentagone, mais aussi du FBI, du département d'Etat ou de la Nasa, figurent des signalements de disques et de soucoupes volantes, ainsi que l'observation d'un orbe ressemblant à "l'oeil de Sauron".

L'intérêt pour ces phénomènes non expliqués a été relancé ces dernières années alors que le gouvernement américain enquêtait sur de nombreux signalements d'aéronefs aux caractéristiques apparemment surnaturelles, sur fond de craintes que des puissances adverses testent des technologies très avancées.

"Ces documents, cachés derrière le secret-défense, ont longtemps alimenté, de manière justifiée, les spéculations, et il est temps que le peuple américain puisse y avoir directement accès", a déclaré le ministre de la Défense, Pete Hegseth, dans un communiqué.

Le président américain, Donald Trump, qui avait demandé à son gouvernement de publier des documents sur les ovnis, s'est félicité sur son réseau Truth Social de cet effort de "transparence", estimant qu'il permettrait "au peuple de décider par lui-même".

Plus de 160 documents ont été publiés au total sur une page dédiée sur le site du Pentagone.

On y trouve notamment un dossier de décembre 1947 contenant une série de rapports sur des "disques volants".

"La persistance et la récente multiplication de rapports émanant d'observateurs qualifiés concernant ce phénomène continuent de faire de cette question un sujet de préoccupation", peut-on lire dans un document de ce dossier.

Un rapport classé "top secret" des services de renseignement de l'armée de l'air, datant de l'année suivante, recense des signalements d'"aéronefs non identifiés" et de "soucoupes volantes".

"Depuis un certain temps, les rapports récurrents sur les soucoupes volantes suscitent notre inquiétude", affirme un document y figurant.

- "L'oeil de Sauron" -

Un autre dossier résume les déclarations de sept employés du gouvernement ayant signalé séparément "plusieurs phénomènes anormaux non identifiés" aux Etats-Unis en 2023.

"La crédibilité des témoins, ainsi que le caractère potentiellement anormal des événements eux-mêmes, font de ce rapport l'un des plus convaincants parmi les dossiers actuellement détenus par l'AARO", le bureau du Pentagone chargé d'examiner les phénomènes anormaux non identifiés, est-il écrit dans la description de ce dossier.

Dans l'un des incidents, trois équipes de policiers fédéraux ont affirmé séparément "avoir vu des +orbes+ orange dans le ciel émettre ou lancer de plus petits +orbes+ rouges".

Dans un autre cas, deux agents fédéraux ont rapporté avoir observé "un orbe orange lumineux (...) posé près d'un piton rocheux". Leur témoignage est accompagné d'un dessin représentant un cercle rouge-orangé traversé par une traînée jaune.

L'objet a été décrit comme ressemblant "à l'oeil de Sauron du +Seigneur des Anneaux+, mais sans la pupille".

Donald Trump avait annoncé en février qu'il comptait ordonner aux agences fédérales "d'identifier et de publier" les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis.

Le jour même de cette annonce, le président américain s'en était pris à Barack Obama, coupable selon lui d'avoir livré des "informations classifiées" sur les extraterrestres.

A la fin d'un podcast diffusé quelques jours plus tôt, l'ancien président démocrate avait répondu à une question sur l'existence de ces derniers: "Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus". Il ajoutait lors de cette interview décontractée qu'il n'existait pas à sa connaissance "d'installation souterraine" visant à cacher l'existence des extraterrestres, comme le suggèrent certaines théories complotistes.

Face aux réactions sur les réseaux sociaux, Barack Obama avait clarifié sa position, affirmant n'avoir vu "aucune preuve, durant (sa) présidence, que des extraterrestres aient pris contact avec nous".

Aucune preuve de l'existence d'une vie intelligente au-delà de la Terre n'a jamais été apportée.

En mars 2024, le Pentagone a publié un rapport affirmant ne disposer d'aucune preuve que les "phénomènes aériens non identifiés" soient liés à une technologie extraterrestre, de nombreuses observations suspectes s'étant révélées être de simples ballons météorologiques, avions espions, satellites ou autres activités ordinaires.