La société britannique Harbour Energy entre dans le golfe du Mexique avec un accord de 3,2 milliards de dollars pour LLOG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'opération comprend 2,7 milliards de dollars en espèces et 500 millions de dollars en actions

*

L'opération pourrait porter la production de Harbour à 500 kbepj d'ici à la fin de la décennie

*

Harbour prévoit que l'acquisition améliorera le flux de trésorerie disponible à partir de 2027

(Mise à jour des détails de l'appel avec le directeur général, de l'appel aux investisseurs, et ajout d'informations sur Harbour) par Ankita Bora et Stephanie Kelly

La société britannique Harbour Energy

HBR.L , spécialisée dans la mer du Nord, a déclaré lundi qu'elle achèterait la société d'exploration et de production de pétrole et de gaz en eaux profondes LLOG Exploration pour 3,2 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions lui permettant d'entrer dans le Golfe du Mexique. Les actions de Harbour ont chuté de 7,4 % après l'annonce, les analystes s'inquiétant de l'effet de l'acquisition prévue sur la dilution des actions et sur le bilan de Harbour.

LLOG, qui a récemment obtenu des droits de forage lors de la première vente aux enchères du gouvernement américain dans le golfe du Mexique depuis 2023, devrait doubler sa production actuelle de 34 000 barils d'équivalent pétrole par jour d'ici 2028, a déclaré Linda Cook, directrice générale de Harbour, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. L'acquisition permettra à la production globale de Harbour d'atteindre environ 500 000 barils équivalent pétrole par jour d'ici la fin de la décennie, et d'augmenter le flux de trésorerie disponible à partir de 2027, a déclaré la société dans un communiqué.

CONDITIONS DE L'OPÉRATION ET FINALISATION PRÉVUE

La transaction, qui devrait être achevée d'ici la fin du premier trimestre 2026, comprendra 2,7 milliards de dollars en espèces et 500 millions de dollars en actions ordinaires avec droit de vote de Harbour. Harbour prévoit de financer la partie en numéraire avec un crédit-relais souscrit de 1 milliard de dollars, un prêt à terme de 1 milliard de dollars et les liquidités existantes.

La dette nette de la société s'élevait à 4,2 milliards de dollars au 30 septembre, selon la mise à jour des transactions et des opérations fournie en novembre.

"La réaction négative du marché peut être liée à l'émission d'actions associée à la transaction et à la dilution perçue par les actionnaires existants", a déclaré Werner Riding, analyste à la banque d'investissement Peel Hunt.

Les actions de Harbour ont baissé de 3,4 % pour la dernière fois. Le golfe du Mexique reste une cible privilégiée pour les grandes compagnies pétrolières telles que BP BP.L , Shell

SHEL.L et Chevron CVX.N en raison de ses vastes réserves en eau profonde, de son accès facile aux infrastructures américaines et de son potentiel de production à long terme. Shell avait déjà envisagé d'acheter LLOG, comme l'a rapporté Reuters au début du mois de décembre.

"Nous avons travaillé d'arrache-pied pour répondre aux priorités du vendeur, qui ne se limitaient pas au prix", a déclaré Linda Cook lors d'une conférence de presse.

À l'issue de la transaction, la société mère de LLOG, LLOG Holdings LLC, détiendra 11 % des actions ordinaires avec droit de vote cotées en bourse de Harbour, les actionnaires actuels détenant les 89 % restants, a ajouté Linda Cook. Au début du mois, Harbour a acquis toutes les filiales de Waldorf Energy Partners et Waldorf Production dans les champs de la mer du Nord britannique, actuellement sous administration judiciaire, pour 170 millions de dollars. Elle a également vendu ses intérêts dans le champ indonésien Natuna Sea Block A et le projet de développement Tuna pour 215 millions de dollars. Grâce à ces trois transactions, Harbour espère générer davantage de flux de trésorerie disponible jusqu'en 2030, a déclaré Alexander Krane, directeur financier, lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs.