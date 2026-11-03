La société britannique Drax signe un accord portant sur un centre de données avec Brookfield et Radiant

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Le producteur d'électricité britannique Drax DRX.L a annoncé mardi avoir signé un accord de partenariat avec Brookfield BAM.N et la plateforme d'infrastructure d'IA Radiant afin de développer conjointement un centre de données d'une puissance supérieure à 1 gigawatt dans sa centrale électrique du nord de l'Angleterre.

Drax fournira le terrain raccordé au réseau et les capacités de production grâce à son accès au réseau de 4 GW à la centrale de Drax, tandis que Radiant apportera son expertise en matière d’infrastructures d’IA et que Brookfield fournira les capitaux d’investissement par le biais d’une coentreprise avec la société qatarie Qai, annoncée en 2025, a-t-il indiqué dans un communiqué.

“S'il est mené à bien, ce projet pourrait devenir l'un des plus grands centres de données du Royaume-Uni”, a déclaré Will Gardiner, directeur général du groupe Drax.

Drax a précisé que Brookfield estimait que l’investissement total potentiel pourrait dépasser 20 milliards de livres sterling (26,81 milliards de dollars), avec un montant initial de 2,5 milliards de livres sterling pour la première phase.

La première phase, qui utilisera directement l’électricité du réseau, devrait entrer en exploitation commerciale début 2028, a ajouté la société d’électricité britannique.

(1 dollar = 0,7460 livres)