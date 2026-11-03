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La course pour remplacer Lagarde à la tête de la BCE est lancée
information fournie par AFP 03/11/2026 à 11:17

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Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, lors d'une conférence de presse au siège de la BCE à Francfort (Allemagne), le 29 octobre 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, lors d'une conférence de presse au siège de la BCE à Francfort (Allemagne), le 29 octobre 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les pays de l'UE ont jusqu'à vendredi pour proposer un candidat à la succession de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, avant un premier examen des nominations le 9 novembre.

La responsable française a annoncé fin octobre son départ anticipé de l'institution francfortoise, ouvrant une bataille de succession qui mobilise les principales capitales de la zone euro.

"Le président de l'Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis, a invité les États membres à transmettre leurs candidatures d'ici vendredi", a indiqué son porte-parole.

Ces candidatures seront examinées par les ministres des Finances de la zone euro lors d'une réunion lundi prochain à Bruxelles.

Parmi les favoris: l'ancien gouverneur de la banque centrale néerlandaise Klaas Knot et Pablo Hernández de Cos, actuel responsable à la Banque des règlements internationaux (BRI).

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1 commentaire

  • 11:48

    La place doit être bonne!.. pour faire autant de batailles!!!

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