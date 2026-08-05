La société britannique Bodycote reçoit des offres concurrentes de 2 milliards de dollars de la part de CVC et Veritas Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'opération, les actions, un graphique, le contexte et les informations tout au long de l'article)

* L'offre de CVC dépasse celle de Veritas de 1 pence par action

* Bodycote indique qu'elle serait disposée à recommander l'une ou l'autre offre si les négociations aboutissaient à une proposition ferme

* CVC et Veritas ont jusqu'au 2 septembre pour présenter une offre ferme ou se retirer

Le groupe de services de traitement thermique Bodycote BOY.L a annoncé mercredi avoir reçu des propositions d'achat en numéraire distinctes de la part des sociétés de capital-investissement CVC Advisers et Veritas Capital, qui évaluent toutes deux la société britannique à environ 1,56 milliard de livres sterling (2,10 milliards de dollars). L'action Bodycote a bondi de 24 % à l'annonce de cette nouvelle, qui intervient deux mois après qu'Apollo Global Management

APO.N se soit retiré d'une offre à 885 pence par action, qui valorisait alors Bodycote à environ 1,52 milliard de livres sterling.

L'offre de CVC proposerait aux actionnaires jusqu’à 915 pence par action, dont 907,8 pence en numéraire plus un dividende intermédiaire de 7,2 pence, tandis que Veritas offrirait jusqu’à 914 pence par action, incluant le même dividende.

Les propositions de CVC et de Veritas représentent respectivement des primes d’environ 22 % et 21,9 % par rapport au cours de clôture de mardi, qui s’établissait à 750 pence.

L'action Bodycote, qui a atteint mercredi un plus haut intrajournalier de 927,5 pence, a clôturé à 923 pence, soit un niveau supérieur à celui des deux propositions.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION OUVERT À UNE OPÉRATION

Bodycote, qui fournit des services de traitement thermique et de transformation des métaux aux secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’automobile et de l’énergie, a déclaré qu’il serait disposé à recommander l’une ou l’autre offre si les négociations aboutissaient à une offre ferme.

La société a indiqué qu’elle travaillait avec les deux parties «dans les plus brefs délais» afin de parvenir à une offre ferme. Conformément à la réglementation britannique en matière d’OPA, CVC et Veritas ont jusqu’au 2 septembre pour annoncer une offre ferme ou se retirer.

CVC n’a pas souhaité faire de commentaire et Veritas n’a pas immédiatement répondu à une demande de réaction de Reuters.

Le marché britannique a récemment fait l’objet d’un certain nombre d’offres étrangères, ce qui a entraîné un nombre record de transactions, certains analystes estimant que les sociétés cotées au Royaume-Uni sont sous-évaluées. La société de tests de produits Intertek ITRK.L et DCC Energy DCC.L ont chacune accepté d’être délistées par des sociétés de capital-investissement. EasyJet EZJ.L est actuellement en pourparlers avec deux sociétés de rachat en vue d’une cession.

(1 dollar = 0,7431 livre sterling)