La société brésilienne CSN signe une lettre d'engagement pour un prêt d'un montant maximal de 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le sidérurgiste brésilien CSN
CSNA3.SA a déclaré samedi avoir signé une lettre d'engagement avec un groupe de banques pour une nouvelle facilité de crédit garantie syndiquée de 1,2 milliard de dollars, avec la possibilité de l'augmenter à 1,4 milliard de dollars.
Cette mesure fait partie d'un plan de désendettement plus large annoncé en janvier, a déclaré CSN dans un dépôt de titres, et devrait être garantie en partie par des actifs destinés à être cédés, y compris l'unité de cimenterie de la société.
* Les prêteurs sont Morgan Stanley, Citigroup, Crédit Agricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil et Bradesco.
* La filiale CSN Inova Ventures servira d'emprunteur, CSN et l'unité de cimenterie CSN Cimentos de garants.
* Taux d'intérêt à partir de SOFR + 6 % par an; échéance finale de 5 ans.
* Le produit est destiné à refinancer la dette existante et à payer les frais et dépenses connexes.
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