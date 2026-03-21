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La société brésilienne CSN signe une lettre d'engagement pour un prêt d'un montant maximal de 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 21/03/2026 à 20:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sidérurgiste brésilien CSN

CSNA3.SA a déclaré samedi avoir signé une lettre d'engagement avec un groupe de banques pour une nouvelle facilité de crédit garantie syndiquée de 1,2 milliard de dollars, avec la possibilité de l'augmenter à 1,4 milliard de dollars.

Cette mesure fait partie d'un plan de désendettement plus large annoncé en janvier, a déclaré CSN dans un dépôt de titres, et devrait être garantie en partie par des actifs destinés à être cédés, y compris l'unité de cimenterie de la société.

* Les prêteurs sont Morgan Stanley, Citigroup, Crédit Agricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil et Bradesco.

* La filiale CSN Inova Ventures servira d'emprunteur, CSN et l'unité de cimenterie CSN Cimentos de garants.

* Taux d'intérêt à partir de SOFR + 6 % par an; échéance finale de 5 ans.

* Le produit est destiné à refinancer la dette existante et à payer les frais et dépenses connexes.

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