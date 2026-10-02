La société australienne Sunrise Energy Metals prévoit de transférer son siège social aux États-Unis et de s'introduire en bourse sur le Nasdaq

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La société australienne Sunrise Energy Metals SRL.AX prévoit de transférer le siège social de sa société mère aux États-Unis par le biais d’une société nouvellement constituée dans le Delaware et de solliciter une cotation principale au Nasdaq, a annoncé vendredi la société.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La nouvelle société basée aux États-Unis, Sunrise Energy Metals, Inc., acquerra l'ensemble des actions de Sunrise et deviendra la société mère du groupe.

* La société, dont le siège est à Melbourne, a indiqué que sa cotation principale se ferait sur le Nasdaq une fois l’opération mise en œuvre, et qu’une cotation secondaire à l’ASX suivrait.

* Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un engagement conditionnel du ministère américain de la Guerre, d'un montant maximal de 400 millions de dollars, en faveur du projet Syerston Scandium de la société en Nouvelle-Galles du Sud, a précisé Sunrise.

* Le projet dispose déjà des autorisations clés et vise une mise en production au premier semestre 2028, avec une production prévue d’environ 60 tonnes métriques d’oxyde de scandium par an, selon le rapport annuel 2026 de la société .

* Le scandium est un minéral essentiel, dont l’importance pour les secteurs de la défense et des technologies en Occident est mise en avant depuis que la Chine, principal producteur, a imposé des contrôles à l’exportation.

* Sunrise a déclaré que ce transfert n’aurait aucune incidence sur ses activités, ses actifs, son exploitation ou ses projets, et que ses administrateurs et ses cadres supérieurs devraient conserver leurs fonctions actuelles.

* L'action Sunrise Energy Metals a progressé de 6,9 % à 23,060 dollars australiens en début de séance.