La société australienne Santos acquiert une participation supplémentaire de 3,3 % dans Papua LNG

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(Mise à jour avec les précisions du paragraphe 2)

La société australienne Santos

STO.AX a annoncé lundi avoir acquis une participation supplémentaire de 3,3 % dans le projet Papua LNG auprès du groupe français TotalEnergies TTEF.PA pour un montant de 189 millions de dollars, portant ainsi sa participation totale dans cette coentreprise à 21 %.

Cette acquisition devrait permettre d’augmenter la production de gaz naturel liquéfié (GNL) de Santos issue du projet Papua LNG d’environ 19 %, la portant à environ 1,2 million de tonnes par an (Mtpa), sur la base d’une participation rétablie de l’État.

Par ailleurs, TotalEnergies a transféré la direction du projet Papua LNG à la filiale locale d’ExxonMobil, XOM.N , tout en réduisant sa participation au profit des autres partenaires de la coentreprise.

Santos a déclaré que la prise en charge conjointe par ExxonMobil de l’exploitation de Papua LNG et du projet adjacent PNG LNG devrait renforcer les synergies opérationnelles et favoriser la mise en œuvre des projets.

La finalisation de l’acquisition par Santos reste subordonnée à la prise d’une décision finale d’investissement concernant le projet Papua LNG, prévue pour le quatrième trimestre 2026.

À l’issue de ces opérations, la participation de TotalEnergies passera de 29,1 % à 20 %, celle d’ExxonMobil passera de 28,7 % à 34,1 %, et celle de la société japonaise ENEOS Xplora 5020.T passera de 2 % à 2,4 %.