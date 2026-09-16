La société australienne Reliance Worldwide accepte l'offre de rachat de Brookfield de 2,9 milliards de dollars

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* Le cours de l'action Reliance Worldwide atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an

* Le conseil d'administration de Reliance recommande l'offre de Brookfield

* Brookfield avait fait trois tentatives d’approche auprès de Reliance au premier semestre 2026

(Ajout de la déclaration de Brookfield, de la réaction du titre Reliance et des détails de l'opération)

Reliance Worldwide RWC.AX a annoncé avoir accepté une offre de rachat d’environ 2,9 milliards de dollars de la part de la société d’investissement internationale Brookfield BN.TO , ce qui constitue un répit pour l’entreprise australienne de matériel de plomberie confrontée aux conséquences des droits de douane américains et à l’incertitude économique.

L’action Reliance Worldwide a bondi de plus de 7 % mercredi en début de séance pour atteindre 4,65 dollars australiens à 00 h 15 GMT, son plus haut niveau depuis mai de l’année dernière.

« Le conseil d’administration est unanime à considérer que cette transaction est dans le meilleur intérêt des actionnaires de RWC », a déclaré Russell Chenu, président de Reliance Worldwide, dans un communiqué.

« Le conseil d’administration a également pris en compte le risque lié à la mise en œuvre de cette opération pour assurer la croissance future, ainsi que le contexte macroéconomique et géopolitique plus large, face à la certitude de la valeur apportée par la contrepartie en numéraire. »

Reliance tire la majeure partie de ses bénéfices de l’Amérique du Nord, où, selon le directeur général Heath Sharp, les perspectives de l’entreprise ont été durement touchées par les droits de douane.

Le chiffre d’affaires de la société sur le continent américain a reculé de 4 % au cours de l’exercice 2026, tandis que le résultat d’exploitation ajusté a chuté de plus de 11 % en raison de l’impact des droits de douane américains, de la baisse des volumes et de la hausse des coûts des intrants.

Brookfield a fait trois propositions au cours du premier semestre avant de revenir en août avec une quatrième, d’une valeur de 4,75 dollars australiens par action .

« Reliance correspond exactement au type d’entreprise que nous recherchons: une société industrielle mondiale, leader sur son marché, dotée de marques fortes, de relations clients durables et d’opportunités évidentes de créer de la valeur grâce à des investissements dans ses activités et à l’élargissement continu de sa gamme de produits », a déclaré Brookfield dans un communiqué séparé.

Les deux sociétés s’étaient mises d’accord sur une clause de « Go Shop », permettant à Reliance Worldwide de solliciter des offres concurrentes, de partager les documents relatifs à la due diligence et de négocier les conditions.