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La société australienne Origin Energy enregistre une baisse de 9 % de son chiffre d'affaires APLNG au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 00:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Origin Energy

ORG.AX a annoncé lundi une baisse de 9 % en glissement trimestriel du chiffre d'affaires du troisième trimestre provenant de sa participation dans le projet Australia Pacific LNG (APLNG), situé dans le Queensland, en raison de la baisse des prix réalisés du GNL et des volumes de vente.

Le producteur d'électricité a indiqué que le chiffre d'affaires d'APLNG – une coentreprise avec le géant américain du pétrole et du gaz ConocoPhillips COP.N et Sinopec 600028.SS – a chuté à 481 millions de dollars australiens (343,39 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre 528 millions de dollars australiens au trimestre précédent.

(1 $ = 1,4008 dollar australien)

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