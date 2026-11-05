La société australienne NEXTDC qualifie d'« opportuniste » l'offre d'acquisition de titres de Goodman et Digital Realty

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L'opérateur australien de centres de données NEXTDC NXT.AX a déclaré jeudi que son conseil d'administration considérait comme « opportuniste » une opération de book-building sur le marché secondaire menée par une entité détenue par le groupe Goodman GMG.AX et Digital Realty DLR.N , et qu'il n'avait reçu aucune proposition de rachat.

Mercredi, le groupe Goodman et Digital Realty ont proposé de racheter jusqu’à 9,9 % de NEXTDC dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 715 millions de dollars australiens (501,14 millions de dollars), selon une lettre d’intention, a rapporté Reuters.

(1 $ = 1,4267 dollars australiens)