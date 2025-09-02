La société australienne Macquarie AirFinance achète 30 Boeing 737-8 dans le cadre d'une deuxième commande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La branche mondiale de location d'avions du groupe australien Macquarie MQG.AX a déclaré mardi qu'elle avait acheté 30 Boeing 737-8, marquant ainsi sa deuxième commande directe avec Boeing BA.N .

La société n'a pas divulgué les détails financiers de la transaction dans le communiqué.