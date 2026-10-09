La société australienne Maas entre en suspension de cotation après que Firmus, soutenue par Nvidia, a gelé son projet d'introduction en bourse de 5 milliards de dollars

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Les actions du groupe australien Maas

MGH.AX sont entrées en suspension de cotation vendredi, dans l'attente d'une annonce concernant Firmus, l'opérateur de centres de données soutenu par Nvidia NVDA.O , qui a suspendu son projet d'introduction en bourse, d'un montant de 5 milliards de dollars , invoquant la volatilité et les conditions du marché.

Le prestataire de services de construction Maas a déclaré avoir demandé cette suspension dans l'attente d'une annonce importante concernant Firmus et ses accords contractuels avec l'opérateur de centres de données.

La société a indiqué qu’elle s’attendait à ce que la suspension soit levée dès qu’elle aurait informé le marché ou au plus tard à l’ouverture des marchés lundi.

Début août, Maas s’était engagé à verser 300 millions de dollars australiens supplémentaires ($208,74 millions) à Firmus sous forme d’actions ordinaires et privilégiées au prix de 230 dollars australiens chacune, portant ainsi sa participation dans l’opérateur de centres de données à 3,2 %.

La suspension des cotations intervient après que les actions de Maas ont chuté de plus de 20 % jeudi, à la suite d’informations selon lesquelles Firmus serait en train de reconsidérer les conditions de son introduction en bourse prévue.

Cette vague de ventes a fait perdre environ 517 millions de dollars australiens à la capitalisation boursière de Maas Group, le titre affichant désormais une baisse de plus de 30 % par rapport au plus haut historique atteint en début de mois.

Plus tôt vendredi, Firmus a annulé son introduction en bourse très attendue et a déclaré qu’elle opterait plutôt pour un tour de table privé.

L’entreprise, qui compte OpenAI parmi ses principaux clients, conçoit et exploite des usines d’IA modulaires utilisant une technologie propriétaire en matière d’énergie et de refroidissement.

L’introduction en bourse proposée aurait été la deuxième plus importante jamais enregistrée en Australie, mais elle n’a suscité qu’un intérêt modéré de la part des investisseurs, ce qui montre que ces derniers restent sélectifs vis-à-vis des introductions en bourse liées à l’IA, malgré l’essor de l’intelligence artificielle qui alimente les marchés boursiers mondiaux.

La fiche descriptive de l’opération , diffusée lors du lancement, indiquait que les ordres indicatifs étaient déjà suffisants pour couvrir le montant de l’offre.

Toutefois, des investisseurs potentiels ont déclaré à Reuters qu’ils s’inquiétaient de la valorisation en forte hausse de l’entreprise, de sa capacité à mener à bien ses ambitieux projets d’expansion et de son lourd endettement.

(1 dollar américain = 1,4372 dollars australiens)