La société australienne Invictus Energy devrait enregistrer sa plus forte hausse depuis plus d'un mois après avoir attribué un contrat à SLB

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11 septembre - ** Le cours de l'action d'Invictus Energy

IVZ.AX s'envole de 8,4% à 0,064 dollar australien, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage depuis le 7 août

** La société d’exploration pétrolière et gazière a attribué un contrat de services de forage à la société de services pétroliers SLB SLB.N

** La société précise que SLB fournira des services de forage spécialisés, du matériel et une assistance technique pour l’exploration du puits Musuma-1

** Le projet est situé au Zimbabwe

** Le titre affiche une baisse de 61,3% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance