La société australienne Invictus Energy devrait enregistrer sa plus forte hausse depuis plus d'un mois après avoir attribué un contrat à SLB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 septembre - ** Le cours de l'action d'Invictus Energy
IVZ.AX s'envole de 8,4% à 0,064 dollar australien, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage depuis le 7 août
** La société d’exploration pétrolière et gazière a attribué un contrat de services de forage à la société de services pétroliers SLB SLB.N
** La société précise que SLB fournira des services de forage spécialisés, du matériel et une assistance technique pour l’exploration du puits Musuma-1
** Le projet est situé au Zimbabwe
** Le titre affiche une baisse de 61,3% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance
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