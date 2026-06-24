La société américaine Prologis rend publique son offre d'achat de 16,6 milliards de dollars sur le promoteur immobilier britannique Segro, après le rejet de celle-ci

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actionnaires de Segro auraient reçu 0,084 nouvelle action Prologis par action

* L'offre valorisait Segro à 925 pence par action

* Prologis a jusqu'au 22 juillet pour présenter une offre ferme ou se retirer

(Ajout d'un commentaire de Prologis au paragraphe 2, ainsi que de détails et de contexte tout au long de l'article)

Prologis PLD.N a déclaré mercredi que le bailleur d’entrepôts Segro SGRO.L avait rejeté sa proposition de rachat entièrement en actions d’une valeur de 12,6 milliards de livres sterling (16,62 milliards de dollars) et a exhorté les actionnaires à faire pression sur le conseil d’administration de la société britannique pour qu’il entame des négociations avec l’entreprise américaine de logistique.

Prologis a fait valoir que cette société du FTSE 100 se négocie depuis longtemps avec une décote persistante par rapport à sa valeur d’actif net et qu’elle est confrontée à des contraintes structurelles, notamment des limitations de bilan, qui l’empêchent de dégager de la valeur de son portefeuille de projets de développement et de centres de données basés sur l’intelligence artificielle.

“Prologis exhorte les actionnaires de Segro à encourager le conseil d’administration de Segro à entamer des discussions avec Prologis afin de permettre la soumission d’une offre ferme aux actionnaires de Segro pour examen”, a déclaré Prologis dans un communiqué.

Segro n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

Selon les termes du projet de fusion, les actionnaires de Segro auraient reçu 0,084 nouvelle action Prologis pour chaque action détenue, ce qui correspond à une valeur de 925 pence par action – soit une prime de 24,7% par rapport au cours de clôture de Segro mardi.

Cette démarche marque la dernière tentative en date d’une entreprise américaine de racheter une société cotée à Londres, alors que la faiblesse des valorisations britanniques continue d’attirer des acheteurs américains aux moyens financiers plus importants.

Conformément à la réglementation britannique en matière de OPA, la société a jusqu’au 22 juillet pour dévoiler une offre ferme sur Segro ou renoncer à l’opération.

(1 dollar = 0,7580 livre)