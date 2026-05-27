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La société allemande SEFE et la société canadienne Ksi Lisims LNG concluent un accord d'approvisionnement à long terme en GNL
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du ministre et d'informations contextuelles issues du paragraphe 3)

L'importateur public allemand de gaz SEFE a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour l'achat d'un million de tonnes de gaz naturel liquéfié par an auprès de la société canadienne Ksi Lisims LNG, afin de diversifier ses approvisionnements dans un contexte d'instabilité des marchés énergétiques mondiaux.

En vertu d'un protocole d'accord signé mercredi, les livraisons devraient débuter au début des années 2030 pour une durée maximale de 20 ans, a-t-elle ajouté.

La ministre allemande de l'Économie, Katherina Reiche, a déclaré que cet accord soulignait un partenariat énergétique stratégique avec le Canada.

"En collaborant plus étroitement, nous diversifions nos chaînes d'approvisionnement et rendons nos économies plus résilientes face aux risques mondiaux", a-t-elle ajouté.

Le projet Ksi Lisims est soutenu par le consortium Rockies LNG, regroupant des producteurs de gaz naturel canadiens, et la Première Nation Nisga'a, propriétaire des terres.

Il aura une capacité annuelle de 12 millions de tonnes de GNL, ce qui en fera la deuxième plus grande installation d'exportation de GNL du Canada.

SEFE, anciennement détenue par Gazprom GAZP.MM , a été nationalisée par l'Allemagne en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

À l'instar d'Uniper UN0k.DE , la société a pour mission de diversifier l'approvisionnement énergétique après l'arrêt des livraisons par gazoduc en provenance de Russie et, plus récemment après que la guerre en Iran a encore perturbé les marchés de l'énergie.

SEFE a déjà conclu plusieurs accords sur le GNL, notamment avec la société américaine Venture Global VG.N , la société argentine Southern Energy S.A. et la société énergétique publique turque BOTAS.

Reuters a rapporté le mois dernier que des acheteurs européens, dont Uniper, s’intéressaient au GNL provenant de la côte pacifique du Canada, qui serait acheminé via le canal de Panama, afin de diversifier leurs approvisionnements énergétiques.

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