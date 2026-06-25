La société allemande Merck renforce son activité dans le domaine des sciences de la vie grâce à l'acquisition de Bio-Techne pour 11 milliards de dollars

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Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck KGaA MRCG.DE a annoncé jeudi qu'il allait acquérir la société américaine de biotechnologie Bio-Techne Corp TECH.O pour 11,3 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché des sciences de la vie.

L'action Bio-Techne a progressé de 22% en pré-ouverture après l'offre de Merck à 73 dollars par action, ce qui représente une prime de 24% par rapport au cours de clôture de Bio-Techne mercredi.

Grâce à cette opération, Merck aura accès à l'expertise de Bio-Techne ainsi qu'à ses stocks de réactifs de recherche, de protéines, d'anticorps, d'instruments d'analyse et d'autres outils utilisés par les scientifiques et les développeurs de médicaments.

Cette opération s’inscrit dans la lignée d’une série de transactions majeures dans le secteur de la santé cette année, notamment l'acquisition de 9,9 milliards de dollars par Danaher

DHR.N de la société de surveillance des patients Masimo en février, alors que les entreprises de technologie médicale et des sciences de la vie cherchent à élargir leur offre de produits et à gagner des parts de marché dans de multiples segments.

L’acquisition de Bio-Techne est la plus importante opération de Merck dans le domaine des sciences de la vie depuis son rachat de Sigma-Aldrich pour 17 milliards de dollars en 2014, qui avait renforcé l’activité du groupe allemand dans le domaine des fournitures de laboratoire et des outils de recherche et accéléré sa diversification au-delà du secteur pharmaceutique.

La société allemande a indiqué qu’elle financerait l’acquisition de Bio-Techne par une combinaison de liquidités et de dette. Selon ses derniers résultats trimestriels, la société dispose d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’environ 2,74 milliards d’euros.

La transaction devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027. Merck prévoit que des économies d’environ 140 millions d’euros seront pleinement réalisées d’ici la troisième année suivant la finalisation de la transaction.