La SFI pourrait investir 120 MEUR dans une filiale de Voltalia

Voltalia annonce être parvenu à un accord sur les principales modalités avec la Société financière internationale (SFI), membre du groupe de la Banque mondiale, pour un investissement de long terme sous forme d'actions de préférence pouvant atteindre 120 MEUR dans sa filiale Voltalia Management International (VMI).

L'investissement envisagé prendrait la forme d'un instrument de capital de long terme destiné à soutenir la construction de nouvelles centrales d'énergies renouvelables. Cet instrument vise à fournir des ressources de financement de long terme alignées sur la stratégie de croissance de Voltalia. Les actions de préférence seraient convertibles, dans certains cas limitativement prévus, en actions ordinaires nouvelles de Voltalia.

La mise en oeuvre de cette opération demeure soumise à l'approbation des actionnaires de Voltalia lors d'une AG qui se tiendra le 17 septembre 2026, ainsi qu'à l'approbation finale de la SFI préalablement à la signature. Sous réserve de ces approbations, l'opération serait déployée en une première tranche de 75 MEUR, suivie d'une seconde tranche pouvant atteindre 45 MEUR, chacune pouvant être tirée en une ou plusieurs fois.

Cette opération soutiendrait le lancement de nouvelles centrales renouvelables à construire et à exploiter, notamment dans le solaire photovoltaïque et les systèmes de stockage d'énergie par batteries, sur la période 2026-2028, ainsi que la poursuite du développement de Voltalia sur ses marchés internationaux.

Confortant le partenariat de Voltalia avec une institution financière internationale de premier plan, l'opération s'inscrit dans une stratégie de diversification des sources de financement du groupe et renforcerait sa capacité de financement tout en préservant une structure financière équilibrée, en ligne avec son modèle de développement.