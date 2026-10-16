La série de sept jours de baisse des semi-conducteurs met l'accent sur un possible retournement de tendance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur indices boursiers américains affichent une évolution mitigée, avec peu de variations

* Prix à l'importation de septembre (M/M) supérieurs à l'estimation; prix à l'exportation (M/M) supérieurs à l'estimation

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,6 %

* Le dollar et le brut américain reculent; l’or et le bitcoin restent pratiquement stables

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à environ 5,11 %

16 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LA CHUTE DE SEPT JOURS DES TITRES DU SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS MET L'ACCENT SUR UN RETOUR DE TENDANCE

Les valeurs des semi-conducteurs sont sous pression , la hausse des rendements obligataires et le regain d’inquiétudes concernant une hausse des taux de la Fed alimentant les craintes sur les coûts d’emprunt et les futures dépenses d’infrastructure liées à l’IA. Venant s’ajouter à cette pression, les informations publiées cette semaine faisant état de progrès significatifs réalisés par le fabricant chinois de puces mémoire CXMT sur une nouvelle architecture de cellules mémoire ont pesé sur l’ensemble du secteur des semi-conducteurs.

L’indice PHLX Semiconductor .SOX a clôturé jeudi à 11.581 points, en baisse d’environ 21 % par rapport à son plus haut historique du 22 juin et à son pic intrajournalier. Il affiche néanmoins une hausse de près de 64 % depuis le début de l’année.

Le SOX est désormais en baisse depuis sept séances consécutives. La dernière série de sept jours de baisse remonte à mai 2025. Pour trouver une série de baisses plus longue, les traders doivent remonter jusqu’en octobre 2008, lorsque l’indice avait chuté pendant huit jours d’affilée.

Les données de la LSEG, qui remontent à la mi-1994, montrent que le SOX n’a connu qu’à deux reprises une série de neuf jours de baisse consécutifs, en juillet 1996 et en mai 2006. Avec déjà sept baisses enregistrées, les traders pourraient s’attendre à un renversement de tendance.

À l’appui de cette hypothèse, la récente baisse a poussé l’indice de force relative (RSI) sur 9 jours en zone de survente. Le RSI a clôturé jeudi à 27,4, son plus bas niveau depuis fin juillet, lorsque le recul initial du SOX par rapport à son pic de juin avait atteint son point le plus bas.

Si les acheteurs reviennent, la première résistance se situe près de la moyenne mobile sur 50 jours, autour de 12.081. Au-delà, le SOX devrait franchir la ligne de tendance baissière tracée depuis son pic de juin ainsi que le plus haut du 6 octobre à 13.350 pour remettre ses plus hauts historiques à portée de main.

À la baisse, les niveaux de soutien en dessous du plus bas intrajournalier de jeudi, à 11.171, commencent à se multiplier. Les plus bas de septembre se situaient dans la fourchette 11.110-11.056. En dessous de ce niveau, le support de la ligne de tendance issue du plus bas d’avril 2025 se situe près de 10.760, tandis que la moyenne mobile à 200 jours, en hausse, avoisine les 10.581. Le plus bas de juillet 2026 s’établissait à 10.445.

Par ailleurs, les fabricants de puces ont récemment regagné de la vigueur relative par rapport aux fabricants d’équipements. Les traders surveillent le resserrement de la fourchette du ratio fabricants de puces/fabricants d’équipements afin de déterminer quel groupe pourrait mener le prochain mouvement.

(Terence Gabriel)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

L'IMPACT PROGRESSIF DES TAUX SUR LE SECTEUR DE L'IA CLIQUEZ ICI

DÉJÀ-VU POUR LE CAC 40 CLIQUEZ ICI

QUELLE SUITE POUR LE TRADING LIÉ À L'IA? CLIQUEZ ICI

LE STOXX 600 EN VOIE D'ENREGISTRER UNE HAUSSE HEBDOMADAIRE CLIQUEZ ICI

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: LES CONTRATS À TERME EN HAUSSE, LES INQUIÉTUDES SUR LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE S'APAISENT CLIQUEZ ICI

LE CALME EST REVENU APRÈS LE CHOC COREWEAVE, MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS? CLIQUEZ ICI