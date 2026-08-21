La semaine à venir à Wall Street-Résultats de Nvidia et Jackson Hole : un test pour les piliers de la reprise boursière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La hausse des rendements obligataires attire davantage l'attention sur Jackson Hole

* Les investisseurs cherchent à y voir plus clair sur l'approche à long terme du président de la Fed, Kevin Warsh, en matière de politique monétaire

* Le rapport de Nvidia permettra d’avoir un nouvel aperçu de la demande globale en matière de dépenses liées à l’IA

* Les prochaines données de juillet sur l'indice PCE et la croissance pourraient redéfinir les anticipations concernant les prochaines décisions de la Fed

par Laura Matthews

Les résultats financiers de Nvidia et le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole mettront à l'épreuve les hypothèses qui sous-tendent la reprise boursière de cette année, offrant des indices permettant de déterminer si la flambée des actions, tirée par l'IA, peut résister à l'incertitude croissante concernant la croissance et les taux d'intérêt. Les rendements obligataires mondiaux ont bondi cette semaine , propulsant le rendement des bons du Trésor à 30 ans à son plus haut niveau depuis 2007, ce qui a pesé sur les actions et suscité des inquiétudes quant aux coûts d’emprunt pour les ménages et les entreprises investissant massivement dans les infrastructures d’IA. Les efforts du département du Trésor pour apaiser les marchés en doublant les rachats de titres à long terme n’ont apporté qu’un répit de courte durée, les rendements ayant rebondi jeudi, ce qui concentre davantage l’attention sur l’événement prévu du 27 au 29 août à Jackson Hole, où l’on attend de voir comment le président de la Fed, Kevin Warsh, communiquera sur la politique monétaire dans un contexte où les indications prospectives ont été abandonnées .

"Tous les regards seront tournés vers Jackson Hole… car la situation reste encore assez floue. On le constate d’ailleurs sur le marché obligataire aujourd’hui", a déclaré David Wagner, responsable des actions chez Aptus Capital Advisors. Le S&P 500 .SPX est en baisse cette semaine et se situe à environ 2 % en dessous de son plus haut historique , la hausse des rendements des bons du Trésor alimentant les craintes concernant les coûts d’emprunt, ce qui pèse sur les valeurs des semi-conducteurs et entraîne l’indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX à la baisse d’environ 5 % sur la semaine.

NVIDIA PUBLIE SES RÉSULTATS DANS UN CONTEXTE DE NERVOUSITÉ SUR LES MARCHÉS Nvidia NVDA.O , dont les puces sont au cœur d’une grande partie du développement des infrastructures d’IA , publiera ses résultats du deuxième trimestre le 26 août. La société est devenue un indicateur de l’écosystème plus large de l’IA, qui regroupe les fabricants de puces et les entreprises finançant l’expansion rapide de la capacité des centres de données. Ses résultats pourraient apporter un nouvel éclairage sur la demande sous-jacente à ce secteur.

"Le marché dépend aujourd’hui énormément du secteur de l’IA, et Nvidia en est manifestement l’acteur incontournable", a déclaré Erik Kratz, directeur des investissements chez Arena Private Wealth. "Cela a des répercussions sur tous les fronts. Nous avons vu de nombreuses opérations impliquant Nvidia et des financements liés à ce développement." Nvidia s’est récemment associée à six grandes institutions financières pour créer des plateformes de financement visant à mobiliser plus de 500 milliards de dollars pour les infrastructures d’IA, soulignant ainsi les besoins massifs en capitaux alors que les entreprises et les gouvernements se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données destinés aux charges de travail liées à l’IA.

LES DÉBUTS DE WARSH À JACKSON HOLE

Dans le même temps, les investisseurs se tourneront vers Jackson Hole pour y trouver des indices sur le contexte politique dans lequel cette expansion se déroulera. Ce sera la première apparition de Warsh à Jackson Hole depuis son entrée en fonction en mai 2026.

Warsh s'étant écarté des indications prospectives traditionnelles, les investisseurs voient dans cet événement une nouvelle occasion pour lui de montrer à des marchés impatients comment il entend aborder la politique monétaire et d'exposer le cadre qui définira sa stratégie à long terme. Il a secoué les marchés après la réunion de juillet, qui n’avait fourni que peu d’indications sur la manière dont les décideurs pourraient réagir si l’inflation restait obstinément élevée.

"Le risque lié aux fluctuations boursières est bien réel ici", a déclaré Will Sterling, directeur des investissements chez TritonPoint Wealth. "Mon scénario de base est qu’il va réaffirmer son cadre axé sur les données et dire: “surveillez les chiffres”. Je pense qu’il est d’accord pour que le marché se débrouille un peu tout seul."

Avec la publication, avant le symposium, des dépenses de consommation des ménages de juillet — l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed — et d’un rapport sur la croissance économique américaine, les investisseurs disposeront d’un aperçu actualisé de l’inflation et de la dynamique économique, susceptible de redéfinir les anticipations en matière de taux d’intérêt.

Les marchés anticipent désormais une probabilité de 35 % d’une hausse des taux en septembre, cette probabilité passant à 66 % d’ici décembre. Les rendements des bons du Trésor américain ont rebondi jeudi, effaçant une grande partie de la baisse de la veille malgré les efforts du département du Trésor pour renforcer la liquidité sur les bons et obligations à long terme.

Wagner, d’Aptus, a déclaré que le fait que Warsh s’éloigne des indications prospectives pourrait s’avérer bénéfique à terme en dissuadant les investisseurs de considérer les signaux de la Fed comme des promesses, même si cela entraîne une plus grande volatilité des marchés, les traders procédant à leur propre réévaluation des perspectives en matière de taux.

"Tout le monde craint que la réputation de la Fed ne soit désormais ternie à cause de Warsh", a-t-il déclaré. "Je pense que la Fed est aussi indépendante qu’elle l’a toujours été, car il y a eu ces trois voix dissidentes… sur la politique de taux à mener. C’est une raison d’être optimiste quant à l’avenir de la Fed. Cela pourrait effrayer les marchés ou leur donner de la conviction."