 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-PMI: Le secteur des services reprend de la vigueur en août
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 12:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

L'épicerie de quartier Londis N16 à Londres

L'épicerie de quartier Londis N16 à Londres

par Andy Bruce

L'activité du secteur des ‌services britannique, moteur de l’économie du pays, a connu une reprise inattendue en août, qui ​vient s’ajouter aux signes de résilience observés outre-Manche malgré le conflit au Moyen-Orient, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice PMI "flash" des services, complié par S&P Global, a atteint son plus haut ​niveau depuis six mois, à 52,8, contre 52,1 en juillet. Un sondage Reuters prévoyait une baisse à 51,8 points.

Les ​entreprises ont invoqué l'amélioration des conditions intérieures, un ⁠constat corroboré par une information publiée plus tôt dans la journée, selon laquelle la ‌confiance des consommateurs britanniques a atteint ce mois-ci son plus haut niveau depuis août 2024, peu après l’élection du gouvernement travailliste alors dirigé par ​le Premier ministre Keir Starmer.

"Cette ‌expansion est favorisée par un temps ensoleillé et les investissements ⁠dans le secteur technologique, même si, comme prévu, nous avons constaté un certain ralentissement de la croissance dans le secteur manufacturier, à mesure que la constitution de stocks préventifs s’essouffle", ⁠selon Chris Williamson, économiste ‌en chef chez S&P Global.

Les indices S&P Global des prix des intrants ⁠et des extrants ont partiellement rebondi après un recul en juillet, reflétant une hausse ‌des prix mondiaux de l’énergie au cours des dernières semaines, alors qu’aucun ⁠signe n’indique que la guerre en Iran touche à sa fin.

L'emploi ⁠dans le secteur des ‌services a continué de reculer, bien qu'à un rythme plus lent qu'en octobre dernier.

"Ces données ​suggèrent que la Banque d’Angleterre devrait conserver une ‌orientation restrictive, tout en restant prudente et en s’abstenant de toute hausse des taux jusqu’à ce que les ​trajectoires de croissance et d’inflation soient plus claires", ajoute Chris Williamson.

Malgré l'incertitude, l'optimisme des entreprises du secteur des services a atteint son plus haut niveau depuis sept mois.

L'indice ⁠PMI du secteur manufacturier a reculé, comme prévu, à 51,5 en août, son plus bas niveau depuis cinq mois, contre 51,9 en juillet.

L’indice composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 52,5, son plus haut niveau depuis quatre mois, contre 52,2, alors que le consensus prévoyait une baisse à 51,6.

(Andy Bruce; version française Augustin Turpin, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank