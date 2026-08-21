GB-PMI: Le secteur des services reprend de la vigueur en août

L'épicerie de quartier Londis N16 à Londres

par Andy Bruce

L'activité du secteur des ‌services britannique, moteur de l’économie du pays, a connu une reprise inattendue en août, qui ​vient s’ajouter aux signes de résilience observés outre-Manche malgré le conflit au Moyen-Orient, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice PMI "flash" des services, complié par S&P Global, a atteint son plus haut ​niveau depuis six mois, à 52,8, contre 52,1 en juillet. Un sondage Reuters prévoyait une baisse à 51,8 points.

Les ​entreprises ont invoqué l'amélioration des conditions intérieures, un ⁠constat corroboré par une information publiée plus tôt dans la journée, selon laquelle la ‌confiance des consommateurs britanniques a atteint ce mois-ci son plus haut niveau depuis août 2024, peu après l’élection du gouvernement travailliste alors dirigé par ​le Premier ministre Keir Starmer.

"Cette ‌expansion est favorisée par un temps ensoleillé et les investissements ⁠dans le secteur technologique, même si, comme prévu, nous avons constaté un certain ralentissement de la croissance dans le secteur manufacturier, à mesure que la constitution de stocks préventifs s’essouffle", ⁠selon Chris Williamson, économiste ‌en chef chez S&P Global.

Les indices S&P Global des prix des intrants ⁠et des extrants ont partiellement rebondi après un recul en juillet, reflétant une hausse ‌des prix mondiaux de l’énergie au cours des dernières semaines, alors qu’aucun ⁠signe n’indique que la guerre en Iran touche à sa fin.

L'emploi ⁠dans le secteur des ‌services a continué de reculer, bien qu'à un rythme plus lent qu'en octobre dernier.

"Ces données ​suggèrent que la Banque d’Angleterre devrait conserver une ‌orientation restrictive, tout en restant prudente et en s’abstenant de toute hausse des taux jusqu’à ce que les ​trajectoires de croissance et d’inflation soient plus claires", ajoute Chris Williamson.

Malgré l'incertitude, l'optimisme des entreprises du secteur des services a atteint son plus haut niveau depuis sept mois.

L'indice ⁠PMI du secteur manufacturier a reculé, comme prévu, à 51,5 en août, son plus bas niveau depuis cinq mois, contre 51,9 en juillet.

L’indice composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 52,5, son plus haut niveau depuis quatre mois, contre 52,2, alors que le consensus prévoyait une baisse à 51,6.

(Andy Bruce; version française Augustin Turpin, ​édité par Benoit Van Overstraeten)