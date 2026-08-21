GB-PMI: Le secteur des services reprend de la vigueur en août

L'épicerie de quartier Londis N16 à Londres
par Andy Bruce
L'activité du secteur des services britannique, moteur de l’économie du pays, a connu une reprise inattendue en août, qui vient s’ajouter aux signes de résilience observés outre-Manche malgré le conflit au Moyen-Orient, selon une enquête publiée vendredi.
L'indice PMI "flash" des services, complié par S&P Global, a atteint son plus haut niveau depuis six mois, à 52,8, contre 52,1 en juillet. Un sondage Reuters prévoyait une baisse à 51,8 points.
Les entreprises ont invoqué l'amélioration des conditions intérieures, un constat corroboré par une information publiée plus tôt dans la journée, selon laquelle la confiance des consommateurs britanniques a atteint ce mois-ci son plus haut niveau depuis août 2024, peu après l’élection du gouvernement travailliste alors dirigé par le Premier ministre Keir Starmer.
"Cette expansion est favorisée par un temps ensoleillé et les investissements dans le secteur technologique, même si, comme prévu, nous avons constaté un certain ralentissement de la croissance dans le secteur manufacturier, à mesure que la constitution de stocks préventifs s’essouffle", selon Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global.
Les indices S&P Global des prix des intrants et des extrants ont partiellement rebondi après un recul en juillet, reflétant une hausse des prix mondiaux de l’énergie au cours des dernières semaines, alors qu’aucun signe n’indique que la guerre en Iran touche à sa fin.
L'emploi dans le secteur des services a continué de reculer, bien qu'à un rythme plus lent qu'en octobre dernier.
"Ces données suggèrent que la Banque d’Angleterre devrait conserver une orientation restrictive, tout en restant prudente et en s’abstenant de toute hausse des taux jusqu’à ce que les trajectoires de croissance et d’inflation soient plus claires", ajoute Chris Williamson.
Malgré l'incertitude, l'optimisme des entreprises du secteur des services a atteint son plus haut niveau depuis sept mois.
L'indice PMI du secteur manufacturier a reculé, comme prévu, à 51,5 en août, son plus bas niveau depuis cinq mois, contre 51,9 en juillet.
L’indice composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 52,5, son plus haut niveau depuis quatre mois, contre 52,2, alors que le consensus prévoyait une baisse à 51,6.
(Andy Bruce; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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