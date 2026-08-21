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Zone euro: Les consommateurs abaissent leurs anticipations d'inflation, selon une enquête de la BCE
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 12:35
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Siège de la Banque centrale européenne à Francfort, en Allemagne

Siège de la Banque centrale européenne à Francfort, en Allemagne

Les ‌consommateurs de la zone euro ont revu à ​la baisse leurs prévisions d'inflation en juillet pour le troisième mois consécutif, même s'ils continuent ​de s'attendre à ce que celle-ci dépasse les 2% ​fixés par la Banque ⁠centrale européenne (BCE), montre une enquête publiée vendredi.

L'institut ‌monétaire basé à Francfort a relevé ses taux d'intérêt en juin et devrait ​le faire ‌à nouveau le mois prochain afin ⁠de freiner l'inflation énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

La médiane des réponses à l'enquête ⁠de la ‌BCE situe l'inflation à 2,9% pour ⁠les douze prochains mois, contre 3,0% en ‌juin.

Les prévisions à trois ans ont ⁠également été revues à la baisse, ⁠passant de 2,8% ‌en juin à 2,7% en juillet, tandis ​que celles à ‌cinq ans restent inchangées à 2,4%.

Une autre série de données publiées ​vendredi par la banque centrale montre que la croissance des salaires négociés ⁠dans la zone euro a ralenti au deuxième trimestre, s'établissant à 2,44%, contre 2,56% au cours des trois premiers mois de l'année.

(Reportage Francesco Canepa ; version française Diana Mandia, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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