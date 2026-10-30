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La semaine à venir à Wall Street-Les élections de mi-mandat aux États-Unis, les résultats d'entreprise et les chiffres de l'emploi pèsent sur un marché boursier méfiant vis-à-vis de l'IA
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 22:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les échanges boursiers de vendredi)

* Les investisseurs anticipent une éventuelle victoire des démocrates au Congrès et l'impact potentiel du vote sur l'IA

* Apple, AMD et Palantir figurent parmi les entreprises qui publieront leurs résultats du troisième trimestre la semaine prochaine

* Le rapport mensuel sur l'emploi, publié vendredi, intervient après que la Fed a maintenu ses taux inchangés

par Lewis Krauskopf

Les électionsde mi-mandat aux États-Unis , une série dense de résultats d’entreprises et le rapport mensuel sur l’emploi mettront à nouveau les investisseurs boursiers à l’épreuve la semaine prochaine, après une série de revers pour le secteur de l’IA, moteur du marché.

Les dernières turbulences liées à l’IA ont été provoquées par les résultats trimestriels décevants d’Alphabet

GOOGL.O et d’Amazon AMZN.O ,deux géants du cloud qui investissent massivement dans des centres de données, tandis que l’action du fabricant de semi-conducteurs Intel INTC.O a chuté de près de 29 % vendredi à la suite de la publication de ses résultats.

Pénalisé par les valeurs technologiques et celles liées à l’IA, l’indice S&P 500 .SPX a reculé de 1,8 % vendredi, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 2,9 %.

Ces résultats trimestriels ont ravivé les inquiétudes concernant le financement et les rendements financiers nécessaires pour soutenir le thème de l’investissement dans l’IA, qui est au cœur de la hausse du marché boursier américain. Ces interrogations devraient persister, alors qu’ Apple

AAPL.O , AMD AMD.O et Palantir PLTR.O , parmi les principaux acteurs des secteurs de la technologie et de l’IA, doivent publier leurs résultats la semaine prochaine. Par ailleurs, les élections de mi-mandat pourraient déterminer les perspectives en matière de réglementation de l’IA.

"Le marché boursier me semble un peu agité, et je pense que cela découle en réalité des craintes liées à l’IA qui semblent persistantes, voire s’amplifier", a déclaré Marta Norton, stratège en chef des investissements chez Empower, un prestataire de services de retraite et de gestion de patrimoine. "Il y a encore un certain temps de réflexion nécessaire pour assimiler ce que nous avons vu avec les résultats de cette semaine."

LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT POURRAIENT INFLUENCER L'IA

Les élections de mardi détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au parti républicain du président Donald Trump. Selon la plupart des prévisions, les démocrates devraient remporter la Chambre des représentants, mais l’issue du Sénat est plus incertaine. Les républicains ont contrôlé les deux chambres du Congrès au cours des deux premières années de l’administration Trump.

Les investisseurs se préparent à une opposition croissante vis-à-vis des centres de données, dont l’impact sur les coûts énergétiques et l’environnement a suscité une vive opposition publique . Bien que l’on doute qu’une législation viable puisse faire peser de sérieux risques sur les investissements dans l’IA, quel que soit le parti vainqueur, une victoire écrasante des démocrates devrait entraîner un contrôle accru. Les investisseurs suivent également de près les élections locales et régionales au Texas et ailleurs mardi, en raison de leurs implications pour le développement des centres de données.

"Dans la mesure où les démocrates parviendraient réellement à créer une véritable vague bleue, je pense que cela serait perçu comme négatif tant pour les valeurs liées à l’IA que, dans une certaine mesure, pour le secteur technologique en général, voire pour l’ensemble du marché", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments.

La défense et la santé sont d’autres secteurs boursiers qui pourraient être sensibles aux résultats des élections. Tout changement à Washington pourrait affecter les perspectives en matière de dépenses publiques, ce qui pourrait se répercuter sur les cours des actifs. Une victoire écrasante des démocrates pourrait entraîner un renforcement de la surveillance réglementaire, notamment pour les banques de Wall Street et les entreprises du secteur des cryptomonnaies.

À SUIVRE ÉGALEMENT: RÉSULTATS D’APPLE ET D’AMD, DONNÉES SUR L’EMPLOI

Les solides résultats financiers ont soutenu la hausse des actions depuis le début de l’année 2026. Alors que plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre, les bénéfices globaux étaient en passe d’enregistrer une hausse de 31,6 % pour la période, selon les données LSEG IBES publiées vendredi.

Les investisseurs ont sanctionné certains résultats. Par exemple, l’action Caterpillar CAT.N a chuté de 9 % jeudi après que l’entreprise a maintenu ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires malgré une forte demande pour ses équipements électriques de la part des centres de données.

"La barre des résultats est très haute", a déclaré Chris Galipeau, stratège en chef des marchés au Franklin Templeton Institute. "Et si vous ne l'atteignez pas ou ne la franchissez pas, vous êtes en difficulté."

Apple publiera ses résultats lundi; l’action du fabricant d’iPhone a progressé d’environ 27 % depuis le début de l’année. Les résultats des fabricants de semi-conducteurs AMD et Qualcomm

QCOM.O sont également attendus, ainsi que ceux de Palantir, qui offre un autre point de vue sur le secteur de l’intelligence artificielle. McDonald’s MCD.N , Amgen AMGN.O et ConocoPhillips COP.N figurent parmi la centaine d’entreprises du S&P 500 qui doivent publier leurs résultats la semaine prochaine.

Le rapport sur l'emploi du mois d'octobre, qui sera publié vendredi prochain, donnera une indication cruciale de la santé de l'économie américaine.

Les données publiées jeudi ont montré que l’économie américaine avait connu au troisième trimestre sa plus forte croissance depuis un an, les consommateurs ayant maintenu un niveau de dépenses élevé et les entreprises ayant redoublé d’efforts en matière d’investissement dans l’IA. La Réserve fédérale a revu à la hausse cette semaine son évaluation de l’économie tout en maintenant ses taux d’intérêt inchangés.

"Je pense que la pièce manquante dans ce tableau de forte croissance économique est l’absence de création d’emplois", a déclaré Matthew Miskin, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments.

D'autres segments du marché ont pris le relais alors que les valeurs liées à l'IA et aux technologies connexes ont connu des difficultés. En octobre, les secteurs de l'énergie et de la finance ont affiché de solides gains mensuels, tout comme les valeurs défensives telles que les services publics et la santé. Le S&P 500 affichait en fin de séance une hausse de plus de 10 % sur l'année.

"Le marché est bien plus diversifié que ce que l’on a généralement tendance à croire", a déclaré Galipeau.

Valeurs associées

ALPHABET-A
279,8400 USD NASDAQ -1,40%
AMAZON.COM
240,3500 USD NASDAQ -1,41%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
504,8000 USD NASDAQ -10,88%
AMGEN
466,0100 USD NASDAQ +1,15%
APPLE
344,6300 USD NASDAQ -1,23%
CATERPILLAR
622,685 USD NYSE -3,79%
CONOCOPHILLIPS
154,090 USD NYSE +2,75%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
INTEL
65,8200 USD NASDAQ -28,51%
MCDONALD'S
258,180 USD NYSE +0,31%
NASDAQ Composite
25 437,00 Pts Index Ex -2,86%
PALANTIR TECHNOLOGIES
184,1100 USD NASDAQ -6,27%
Pétrole Brent
117,55 USD Ice Europ +1,63%
Pétrole WTI
103,90 USD Ice Europ +0,98%
QUALCOMM
164,7900 USD NASDAQ -11,12%
S&P 500 INDEX
7 580,07 Pts CBOE -1,82%
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