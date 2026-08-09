La semaine à venir à Wall Street-Les chiffres de l'inflation mettront à l'épreuve les actions américaines, qui ont atteint des niveaux records, ainsi que les anticipations concernant les taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise d'un article initialement publié vendredi)

* La reprise a propulsé l'indice de référence S&P 500 à des niveaux records cette semaine

* Les chiffres de l'IPC pour juillet seront publiés mercredi

* L'IPP et les ventes au détail sont également attendus, ainsi que les résultats d'Applied Materials et de Cisco

par Lewis Krauskopf

La forte reprise tirée par le secteur technologique, qui a propulsé le marché boursier américain vers des sommets historiques, sera mise à l'épreuve la semaine prochaine par la publication de nouvelles données sur l'inflation, qui pourraient inciter la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt. Le S&P 500 .SPX a enregistré cette semaine son premier plus haut historique à la clôture en deux mois, porté par les valeurs technologiques et les actions du secteur des semi-conducteurs, qui avaient connu un passage à vide entre leurs sommets records. Sur une période de quatre séances s'achevant mardi, l'indice de référence a progressé de 5,75 %, sa plus forte hausse sur quatre jours depuis avril 2025.

L'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran a également soutenu les actions, le recul des cours du pétrole atténuant certaines craintes liées à l'inflation, à la veille de la publication très attendue de l'indice des prix à la consommation américain prévue mercredi. Les actions ont progressé vendredi après qu'un rapport sur l'emploi américain décevant a apaisé certaines craintes quant à la nécessité pour la Fed de relever ses taux prochainement.

“Le marché est en proie à des craintes inflationnistes”, a déclaré Matthew Miskin, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments. “Nous verrons la semaine prochaine si les données sur l’inflation permettront au marché de pousser un soupir de soulagement.” La récente reprise du marché a porté la progression du S&P 500 depuis le début de l’année à plus de 13 %. Les résultats des entreprises dépassent les attentes déjà élevées pour un deuxième trimestre consécutif, ce qui renforce l’optimisme des investisseurs quant aux perspectives du marché actions.

“Nous avons enregistré de solides résultats, en particulier de la part de certaines grandes entreprises qui devaient afficher de bons chiffres”, a déclaré Matt Orton, stratège en chef des marchés chez Raymond James Investment Management.

Dans le même temps, “une grande partie des ventes massives de juillet s’expliquait par un positionnement beaucoup trop massif et des attentes trop exubérantes”, a ajouté Orton. “On a donc assisté à un rééquilibrage au cours du mois.”

PUBLICATION DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC) MERCREDI Le rapport sur l’IPC de juillet fait suite à une réunion de la Fed qui a révélé des divergences quant à la manière dont la banque centrale devrait gérer une inflation qui dépasse son objectif annuel de 2 % depuis plusieurs années.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que l’IPC progresse de 3,4 % en glissement annuel. Une hausse annuelle de 2,5 % est prévue pour l’IPC sous-jacent, qui exclut les composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie.

“La baisse de l’IPC observée ces deux derniers mois pourrait suffire à empêcher la Fed de relever ses taux cette année”, a déclaré Dominic Pappalardo, stratège en chef multi-actifs chez Morningstar Wealth. “Si l’IPC rebondissait et s’avérait supérieur aux prévisions mercredi, je m’attendrais à ce que les actions subissent une vague de ventes suite à cette nouvelle.” La Fed a maintenu ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion du mois dernier, mais trois des douze membres du comité de politique monétaire ont exprimé leur désaccord, se prononçant en faveur d’une hausse. Vendredi, les marchés tablaient sur une probabilité de 44 % d’une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre. Ces probabilités ont chuté après que les données publiées vendredi ont révélé que l’économie américaine avait perdu des emplois de manière inattendue en juillet.

LES INVESTISSEURS SURVEILLENT LES RENDEMENTS ET LA VOLATILITÉ DES PRIX DU PÉTROLE

Les inquiétudes liées à une inflation qui reste élevée et aux hausses de taux de la Fed ont contribué à une hausse des rendements des bons du Trésor, que les investisseurs considèrent comme un risque majeur pour la reprise boursière.

La hausse des rendements des bons du Trésor peut rendre les investissements obligataires plus compétitifs par rapport aux actions. Elle se traduit également par une augmentation des coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises, ce qui pèse sur la croissance économique et les actions.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a atteint fin juillet son plus haut niveau depuis janvier 2025. Mais il est depuis retombé à 4,64 %, le brut américain étant passé cette semaine sous la barre des 80 dollars le baril.

“Le marché surveille de près la moindre volatilité des cours du pétrole”, a déclaré Miskin. “Si les cours du pétrole continuent d’augmenter, cela alimente l’inflation, ce qui renforce alors la probabilité que la Fed doive relever ses taux.”

INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION, VENTES AU DÉTAIL ET RÉSULTATS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES ÉGALEMENT AU PROGRAMME

Le rapport mensuel sur les prix à la production, attendu le lendemain de la publication de l’IPC, permettra également de préciser le tableau de l’inflation. Les données sur les ventes au détail, publiées vendredi, donneront un aperçu des dépenses de consommation, qui constituent un indicateur clé de la vigueur de l’économie dans son ensemble.

Après une avalanche de rapports trimestriels ces dernières semaines, le calendrier des résultats connaît une accalmie relative. Mais le secteur de l’IA et des technologies, en pleine effervescence, pourrait rester sensible aux résultats publiés la semaine prochaine, notamment ceux du fabricant de semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , du fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O et de la société spécialisée dans les infrastructures cloud CoreWeave CRWV.O .

Les actions des semi-conducteurs, en particulier, ont été le moteur de la remontée boursière cette année, ces entreprises devant bénéficier des dépenses massives consacrées aux centres de données dédiés à l’IA. L’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a progressé de plus de 70 % en 2026, mais l’indice SOX reste en baisse de plus de 15 % par rapport à son plus haut de fin juin et est sujet à d’énormes fluctuations au quotidien.

“Il nous faut observer une reprise technique plus marquée sur un certain nombre de valeurs composant le SOX pour être vraiment convaincus que le pire est derrière nous”, a déclaré Orton. “Les résultats ont été globalement encourageants, mais il reste encore du chemin à parcourir avant de pouvoir affirmer que nous sommes tirés d’affaire.”