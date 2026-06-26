La semaine à venir à Wall Street-Les chiffres de l'emploi et les anticipations sur les taux d'intérêt au centre de l'attention alors que les marchés boursiers américains clôturent un premier semestre solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les données boursières de vendredi)

* Les chiffres de l'emploi pour le mois de juin seront publiés jeudi

* Les fluctuations des valeurs technologiques et des semi-conducteurs tiennent les investisseurs en haleine

* Les anticipations de hausse des taux au centre de l'attention après la réunion de la Fed au ton restrictif

par Lewis Krauskopf

Les chiffres de l'emploi de la semaine prochaine donneront un aperçu de la vigueur de l'économie américaine, ce qui pourrait renforcer les perspectives de hausses des taux d'intérêt à court terme, ajoutant ainsi une volatilité potentielle à un marché boursier déjà sur les nerfs en raison des fluctuations des valeurs technologiques.

.SPX Les principaux indices boursiers américains devraient clôturer la semaine prochaine un premier semestre solide, l’indice de référence S&P 500 ayant progressé de plus de 7% depuis le début de l’année 2026. Mais les actions ont connu un mois de juin plus difficile. Les titres en forte hausse des entreprises de semi-conducteurs ont enregistré des fluctuations importantes cette semaine, les investisseurs réévaluant leur optimisme quant aux bénéfices générés par l’intelligence artificielle.

Une réunion de la Réserve fédérale ce mois-ci a révélé que les décideurs politiques se concentraient exclusivement sur la maîtrise de l’inflation. Selon les investisseurs, le rapport mensuel sur l’emploi attendu jeudi pourrait renforcer les anticipations de hausses des taux d’intérêt s’il fait état d’une économie en pleine effervescence. Les marchés financiers américains seront fermés vendredi à l’occasion de la fête de l’Indépendance.

« Si nous obtenons effectivement des chiffres de l’emploi vraiment bons, je pense que le marché ne va pas considérer cela comme une bonne nouvelle », a déclaré Doug Huber, directeur adjoint des investissements chez Wealth Enhancement. « Il va y voir un signe de surchauffe économique et va probablement commencer à intégrer dans les cours des risques encore plus élevés d’une éventuelle hausse des taux. » L’évolution des actions des entreprises technologiques, et en particulier des fabricants de puces, devrait continuer à retenir toute l’attention de Wall Street. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi de 85% depuis le plus bas niveau de l’année atteint par le marché fin mars, mais a reculé cette semaine, les investisseurs s’interrogeant sur une éventuelle surchauffe du secteur.

Les résultats exceptionnels publiés mercredi soir par le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O ont soutenu le secteur, mais l’indice Nasdaq Composite .IXIC , fortement orienté vers la technologie, a chuté de plus de 4% sur la semaine.

« Ces deux derniers mois, le leadership technologique a été incarné par les valeurs liées aux semi-conducteurs… notamment celles du secteur de la mémoire », a déclaré Mme Hermann, stratège des marchés mondiaux chez New York Life Investment Management. « La question qui se pose aujourd’hui est la suivante: la hausse des taux d’intérêt va-t-elle menacer la composante la plus cyclique et la plus volatile du leadership actuel du marché? »

JUIN: POURSUITE DE LA FORTE CRÉATION D’EMPLOIS? L’économie américaine a enregistré trois mois consécutifs de solides créations d’emplois, avec une hausse de 172.000 postes en mai. Selon un sondage Reuters, l’emploi devrait progresser de 110.000 postes en juin. Dans le même temps, l’inflation est restée bien au-dessus de l’objectif annuel de 2% fixé par la Fed. Lors de sa dernière réunion, la banque centrale a déclaré qu’elle se concentrait sur la stabilité des prix, ce que les investisseurs ont interprété comme une position étonnamment restrictive. Les données publiées jeudi ont montré que l’inflation avait dépassé les 4% pour la première fois en trois ans, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix de l’énergie. « La Fed se trouve dans une situation d’équilibre très délicat », a déclaré Brad Conger, directeur des investissements chez Hirtle & Co. Même si les chiffres de l’emploi ne constituent pas « une grande surprise, ils peuvent faire pencher la balance de la Fed dans un sens ou dans l’autre. … Si les chiffres de l’emploi sont solides, les taux d’intérêt pourraient remonter, ce qui poserait un défi au marché. » Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquentune probabilité supérieure à 50%d’une hausse des taux lors de la réunion de la banque centrale en septembre, selon les données publiées vendredi par LSEG, ce qui marque un revirement par rapport au début de l’année, lorsque les investisseurs tablaient sur des baisses de taux favorables aux actions d’ici la fin de l’année.

« Nous sommes passés de l’idée que les hausses de taux d’intérêt constituaient un moyen peu idéal de faire face à un choc d’offre, notamment dans le secteur de l’énergie, à celle que la Fed s’engage désormais structurellement dans une nouvelle approche de son mandat en matière d’inflation », a déclaré M. Hermann.

La hausse des taux d’intérêt pourrait constituer plusieurs freins potentiels à la performance des actions, notamment en augmentant les coûts d’emprunt pour les entreprises et les consommateurs et en ralentissant la croissance économique.

Les investisseurs suivront également de près, la semaine prochaine, les résultats financiers du fabricant de vêtements de sport Nike NKE.N . La saison des résultats du deuxième trimestre s’intensifiera plus tard en juillet. L'évolution de la situation au Moyen-Orient reste au centre de l'attention de Wall Street, les prix de l'énergie s'apaisant dans le contexte d'un cessez-le-feu dans la région. Le prix du pétrole est tombé à environ 70 dollars le baril, contre 100 dollars il y a un mois.

« Nous essayons d’évaluer si la trêve au Moyen-Orient est durable, ainsi que son impact sur le pétrole et ses répercussions importantes sur l’inflation », a déclaré M. Huber.