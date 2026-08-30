La semaine à venir à Wall Street-Le rapport sur l'emploi et les résultats de Broadcom constituent les prochains obstacles à la reprise boursière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise d'un article initialement publié vendredi.)

* Les chiffres mensuels de l'emploi attendus vendredi devraient afficher une hausse de 58 000 emplois

* Les résultats de Broadcom constituent la dernière série de publications d'un deuxième trimestre solide

* Les rapports sur l'industrie manufacturière et les services devraient également donner un aperçu de la santé de l'économie

par Lewis Krauskopf

Un nouvel examen du marché du travail américain la semaine prochaine, ainsi que les résultats trimestriels du fabricant de semi-conducteurs Broadcom AVGO.O , mettront à l'épreuve la reprise boursière qui a propulsé les actions à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques.

Le S&P 500 .SPX a enregistré une hausse hebdomadaire, plaçant l’indice de référence à un peu plus de 1 % de son plus haut historique atteint le 13 août. La publication mercredi d’un rapport trimestriel exceptionnel par Nvidia NVDA.O , figure de proue de l’IA et géant du marché, a redonné confiance aux investisseurs, dont le moral avait été mis à mal plus tôt dans le mois par la hausse des taux des bons du Trésor .

Les investisseurs se concentraient sur le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis, attendu le 4 septembre, et se demandaient si les chiffres de l’emploi donneraient des indications sur les intentions de la Réserve fédérale américaine en matière de taux d’intérêt pour les mois à venir.

« À mesure que nous nous rapprochons de la réunion de septembre (de la Fed), chaque publication de données sera scrutée à la loupe, car elle pourrait donner des indications sur la décision finale de la Fed », a déclaré Michael Reynolds, vice-président chargé de la stratégie d’investissement chez Glenmede.

À la suite d’un discours prononcé vendredi par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh , les investisseurs ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux par la banque centrale lors de sa prochaine réunion en septembre, alors que celle-ci est confrontée à une inflation supérieure à l’objectif fixé.

LES CHIFFRES DE L'EMPLOI DU MOIS D'AOÛT SOUS LES PROJECTEURS

Alors que le mois d’août touche à sa fin, le S&P 500 affichait en fin de séance une hausse de plus de 12 % depuis le début de l’année. La forte croissance des bénéfices des entreprises, portée par les dépenses massives consacrées au développement des infrastructures d’intelligence artificielle , alimente la hausse des actions américaines qui dure depuis près de quatre ans.

Les marchés sont restés relativement calmes alors que l’été touche à sa fin aux États-Unis. L’indice de volatilité Cboe

.VIX a oscillé près de son plus bas niveau de l’année, et le volume quotidien des échanges boursiers cette semaine s’est situé bien en deçà de sa moyenne de 2026.

Plusieurs événements à venir pourraient secouer les marchés, notamment les chiffres de l'emploi. Selon un sondage Reuters réalisé vendredi, l'emploi aurait progressé de 58 000 postes en août, avec un taux de chômage s'établissant à 4,1 %.

Le rapport de juillet avait révélé un affaiblissement inattendu du marché du travail, avec une baisse de 23 000 emplois.

« Le dernier rapport sur l’emploi a donné lieu à une légère pause sur le marché et chez les investisseurs », a déclaré Amanda Agati, directrice des investissements chez PNC Asset Management Group.

Elle a toutefois ajouté douter d’un effondrement du marché du travail, précisant qu’elle s’attendait « soit à une confirmation de la tendance observée dans le dernier rapport, soit à un rebond par rapport aux mois précédents ».

LES DONNÉES SUR L'EMPLOI METTENT L'ÉVOLUTION DES TAUX À L'HONNEUR

Les chiffres de l’emploi pourraient également indiquer si la Fed est susceptible de relever ses taux d’intérêt. Les données publiées cette semaine ont montré que l’inflation restait bien supérieure à l’objectif annuel de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

Les hausses de taux posent plusieurs défis pour la performance des actions, notamment en augmentant les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises.

Vendredi en fin de journée, les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissaient entrevoir une probabilité de 57 % d’une hausse lors de la prochaine réunion en septembre, et les investisseurs craignaient qu’un rapport sur l’emploi très positif, faisant état d’une forte hausse de l’emploi et d’une croissance salariale marquée, ne renforce ces anticipations.

« Ce que le marché boursier souhaite voir, ce sont des chiffres stables qui permettent à la Fed de maintenir ses taux inchangés », a déclaré Matt Stucky, gestionnaire en chef de portefeuille actions chez Northwestern Mutual Wealth Management.

Parmi les autres données économiques attendues cette semaine figuraient des rapports sur l’activité dans les secteurs de l’industrie et des services. Le précédent rapport mensuel de l’Institute for Supply Management avait indiqué que l’activité manufacturière américaine avait atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre ans.

« Le maintien de cette dynamique en septembre est, selon nous, un élément qu’il convient vraiment de surveiller », a déclaré M. Stucky.

PUBLICATION DES RÉSULTATS DE BROADCOM À L'APPROCHE DE LA FIN DE LA SAISON DES RÉSULTATS DU 2e TRIMESTRE

La publication mercredi des résultats de Broadcom, dont la capitalisation boursière s’élevait dernièrement à environ 1 700 milliards de dollars, sera également au centre de l’attention, après que les résultats de son concurrent Nvidia, fabricant de semi-conducteurs, ont fait grimper les indices boursiers.

Nvidia a prévu une hausse spectaculaire de 70 % de son chiffre d’affaires pour son prochain exercice fiscal. Il s’agit d’une annonce rare pour ce leader du secteur de l’IA, qui ne publie généralement pas ce type de prévisions.

« Nous nous demandons simplement si Broadcom offrira ou non le même type de visibilité », a déclaré M. Stucky.

D’autres rapports sont attendus la semaine prochaine de la part des entreprises technologiques Dell Technologies DELL.N et Palo Alto Networks PANW.O . La grande majorité des entreprises ayant déjà publié leurs résultats, les bénéfices du deuxième trimestre du S&P 500 sont en passe d’afficher une hausse de 34,5 % par rapport à l’année précédente, sur une base ajustée, selon les données LSEG IBES. La saison des résultats a démontré « une capacité de génération de bénéfices de base vraiment solide », a déclaré M. Reynolds.

« Si cette tendance se confirme avec les derniers résultats attendus la semaine prochaine, je pense que cela sera très encourageant pour le reste de l’année », a-t-il ajouté.