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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 14:52
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(Actualisé avec SLB, Aon, Eli Lilly et GameStop)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,17% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,19% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR ÉNERGÉTIQUE - Les actions des groupes pétroliers progressent en avant-Bourse, dans le sillage de la hausse des cours du brut sur fond de reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient.

Les géants de l'énergie EXXON XOM.N et CHEVRON CVX.N s'octroient respectivement 1,1% et 1,9%.

Parmi les producteurs de pétrole et de gaz, OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N progresse de 1,6% et CONOCOPHILLIPS COP.N de 1,2%.

Sur le front des entreprises de services pétroliers, SLB

SLB.N prend 1,1% et HALLIBURTON HAL.N gagne 2,3%.

Au sein des raffineurs, MARATHON PETROLEUM MPC.N avance de 1,6% et PHILLIPS 66 PSX.N de 1%.

SLB SLB.N - Le géant des services pétroliers a annoncé lundi qu'il allait acquérir le fabricant d'équipements de refroidissement Kelvion auprès d'APOLLO GLOBAL APO.N et de fonds gérés par Triton pour un montant de 3,4 milliards de dollars en espèces, renforçant ainsi son activité dans le domaine des centres de données alors que l'adoption rapide de l'IA stimule la demande en infrastructures d'alimentation électrique et de refroidissement.

* GENERAL MOTORS GM.N - Les salariés canadiens ont approuvé dimanche un accord pour la construction d’un nouveau pick-up poids lourd en Ontario, dans le cadre d’un engagement pris par le constructeur automobile d’investir dans un pays confronté aujourd’hui à un doublement des droits de douane.

* PINTEREST PINS.N a annoncé vendredi que sa directrice financière, Julia Donnelly, quittera ses fonctions le 30 octobre, tandis que le vice-président des finances, Vikram Naidu, assurera l'intérim au poste.

L'action de la plateforme de partage d'images, qui a par ailleurs lancé une recherche externe pour trouver un remplaçant au poste, recule de 1,8% en pré-ouverture.

* PROTAGONIST THERAPEUTICS PTGX.O - L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé vendredi l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament inédit développé par le laboratoire américain et Takeda Pharmaceutical 4502.T pour traiter un cancer du sang rare.

* BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN.O - L'action progresse de près de 6% après que le laboratoire pharmaceutique a conclu un accord sur les brevets avec Ascendis Pharma ASND.O concernant le Yuviwel, le médicament d'Ascendis destiné au traitement des troubles de la croissance.

* AON AON.N a annoncé lundi que le spécialiste dans le courtage d'assurance allait racheter son concurrent USI Insurance Services dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars (14,66 milliards d'euros) auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N .

L'action Aon recule de 1,8% en avant-Bourse, alors qu'il s'agit d'une des plus importantes acquisitions du secteur de l'assurance de ces dernières années.

* ELI LILLY LLY.N a annoncé lundi son intention d'acquérir la société privée Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre 2,88 milliards de dollars en espèces, dans le but d'élargir son portefeuille de traitements potentiels contre les maladies immunitaires et allergiques.

* GAMESTOP GME.N a annoncé lundi s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires net au deuxième trimestre en raison de fermetures de magasins prévues et de la cession de ses activités en France.

Le détaillant de jeux vidéo table, à titre préliminaire, sur un chiffre d'affaires net trimestriel compris entre 780 millions et 800 millions de dollars, contre 972,2 millions de dollars enregistrés il y a un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

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AON-A
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APOLLO GLB MGMT
136,470 USD NYSE +1,07%
ASCENDIS PHARMA
266,6900 USD NASDAQ +7,58%
BIOMARIN PHARM
65,5500 USD NASDAQ +1,37%
CHEVRON
206,500 USD NYSE +2,29%
CONOCOPHILLIPS
132,860 USD NYSE +1,93%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 194,55 Pts Index Ex -0,68%
ELI LILLY & CO
1 154,020 USD NYSE -1,69%
EXXONMOBIL HLDG
160,740 USD NYSE +2,58%
GAMESTOP
18,590 USD NYSE +4,09%
GENERAL MOTORS
86,910 USD NYSE +0,74%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX -0,65%
HALLIBURTON
37,255 USD NYSE +2,99%
KKR & CO
110,560 USD NYSE +1,78%
MARATHON PETRO
370,760 USD NYSE +0,53%
NASDAQ Composite
26 277,06 Pts Index Ex -0,47%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,150 USD NYSE +1,79%
PHILLIPS 66
246,899 USD NYSE +1,09%
PINTEREST RG-A
22,030 USD NYSE -5,02%
PROTAGONIST THER
144,9350 USD NASDAQ +0,42%
Pétrole Brent
90,58 USD Ice Europ +1,33%
Pétrole WTI
85,55 USD Ice Europ +2,52%
S&P 500 INDEX
7 672,94 Pts CBOE -0,50%
SLB
59,348 USD NYSE +3,52%
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