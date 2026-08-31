Arnaud Belloni nommé à la tête du marketing pour l'Europe chez Stellantis

Stellantis fait part de la nomination d'Arnaud Belloni en tant que CEO des marques FIAT, Abarth et Lancia, ainsi que directeur marketing pour l'Europe, relevant d'Emanuele Cappellano, directeur des opérations pour l'Europe élargie au sein du constructeur automobile franco-italo-américain.

Après un passage chez Renault, où il a occupé le poste de directeur marketing mondial à partir de novembre 2020 et celui de directeur du branding pour toutes les marques du groupe à partir de mai 2023, Arnaud Belloni revient chez Stellantis, où il avait passé 16 ans à diriger la stratégie marketing de ses marques italiennes et françaises.

Olivier François collaborera avec lui jusqu'à la mi-octobre pour assurer une transition en douceur et continuera à accompagner Stellantis en tant que conseiller stratégique de la société, contribuant à un éventail plus large de sujets stratégiques, notamment la stratégie de marque et de produit.