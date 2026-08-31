Défense : Israël et la Grèce signent un accord de 3 milliards d’euros pour un système antimissile

Le ministre grec de la Défense Nikos Dendias (à droite) rencontre son homologue israélien Israël Katz à Athènes, le 20 janvier 2026. ( AFP / AGGELOS NAKKAS )

Le "bouclier d’Achille" doit permettre à Athènes de renforcer sa protection contre les drones, les avions et les missiles dans le cadre de son rapprochement militaire avec Tel-Aviv.

D'après cet accord, "l'un des plus importants de l'histoire de l'Etat d'Israël", Israël construira pour la Grèce "un dispositif complet de défense aérienne", baptisé bouclier d'Achille , indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

L'accord a été signé à Tel-Aviv par Amir Baram, directeur-général du ministère de la Défense israélien, et son homologue Ioannis Bouras.

La Grèce est le premier pays de l'Union européenne à adopter un système tel que celui d'Israël , s'est félicité dans un communiqué Nikos Dendias, ministre grec de la Défense.

Le bouclier d'Achille est un système intégré de défense aérienne et antimissile multicouche, reposant sur plusieurs systèmes interconnectés destinés à protéger le territoire grec contre les drones, les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques.

Selon le ministère israélien de la Défense, le contrat d'exportation comprend les systèmes de défense "Fronde de David", Barak MX et SPYDER, des radars de surveillance aérienne, ainsi qu'"un nouveau système national de commandement et de contrôle".

Tous les équipements sont fabriqués par les sociétés de défense Rafael et Israel Aerospace Industries, ainsi que par sa filiale Elta Systems.

Un rapprochement stratégique

Un autre accord, d'une valeur de 26 millions d'euros , a été signé avec l'entreprise Rafael pour l'acquisition de systèmes antidrones.

Athènes avait lancé fin juillet un programme d'armements de 4,2 milliards d'euros incluant l'acquisition du bouclier israélien, présentant ce vaste programme comme "une nécessité" après le gel du budget d'armements pendant la décennie de la crise financière (2009-2018).

Les tensions récurrentes avec la Turquie voisine, son rival régional mais allié au sein de l'Otan, figurent également parmi les raisons énoncées.

"Israël et la Grèce partagent des intérêts stratégiques communs et sont confrontés aux mêmes défis régionaux", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, selon le communiqué. "A une époque où des acteurs aux ambitions hégémoniques cherchent à étendre leur influence et à saper la stabilité dans la région, Israël et la Grèce continueront de renforcer leur coopération en matière de défense et de stratégie", a-t-il ajouté, faisant vraisemblablement référence à la Turquie.

Israël entretient des relations exécrables avec la Turquie et a visé mi-août une base dans le nord-ouest de la Syrie, accusant Ankara d'y préparer un déploiement.

La Grèce figure parmi les quatre pays de l'Alliance atlantique qui consacrent plus de 3% de leur PIB aux dépenses de défense .