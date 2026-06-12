La semaine à venir à Wall Street-La nouvelle direction de la Fed représente une inconnue pour les marchés, ce qui pourrait agiter les indices américains

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* Le président de la Fed, M. Warsh, devrait présider la première réunion

* La banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés mercredi

* Les indices reculent après avoir atteint des sommets historiques, les valeurs technologiques étant en baisse

par Lewis Krauskopf

Le marché boursier américain, soudainement agité, fait face à une inconnue potentielle la semaine prochaine: une Réserve fédérale sous une nouvelle direction, alors que les investisseurs craignent que les hausses de taux d'intérêt destinées à lutter contre l'inflation ne freinent l'enthousiasme pour les actions. Les investisseurs sont impatients de voir comment le président de la Fed, Kevin Warsh, gérera sa première réunion à la tête de la banque centrale américaine, l'un des événements les plus suivis à Wall Street, qui entraîne souvent des fluctuations brutales des cours des actifs.

« Comme nous l'avons parfois vu par le passé, il peut être un peu difficile pour un nouveau président de la Fed de faire passer le bon message et de réussir son atterrissage », a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. « Le marché observe et analyse chaque mot prononcé. »

Après une course effrénée, les principaux indices boursiers se sont calmés depuis le début du mois. L'indice de référence S&P 500 .SPX a clôturé en baisse de près de 3 % par rapport à son plus haut historique atteint le 2 juin. Le Nasdaq Composite

.IXIC a reculé de près de 5 % par rapport à son plus haut de ce jour-là.

Le « baromètre de la peur » de Wall Street, l’indice de volatilité Cboe .VIX , a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis deux mois, tandis que les principaux indices affichaient d’importantes fluctuations quotidiennes, avec notamment de fortes hausses jeudi.

Les valeurs technologiques ont mené la baisse, tout comme elles avaient tiré les indices vers le haut lors des rallyes fulgurants qui ont suivi le plus bas niveau de l'année atteint par le marché fin mars. Les investisseurs se méfient d'un rallye surchauffé dans un contexte d'optimisme grandissant concernant les bénéfices générés par l'IA, malgré des risques tels que l'évolution de la guerre au Moyen-Orient et son impact sur les prix de l'énergie et l'inflation.

Les investisseurs suivront également de près les échanges sur SpaceX, la société d'Elon Musk, qui devrait faire son entrée en bourse vendredi après son introduction en bourse massive.

Le S&P 500 affiche toujours une hausse de 8 % cette année, tandis que le Nasdaq progresse de 11 %.

LA FED DEVRAIT MAINTENIR SON POLITIQUE MONÉTAIRE INCHANGÉE, POUR L'INSTANT

Toute hausse potentielle des taux d'intérêt par la Fed pourrait constituer un frein pour les actions en augmentant les coûts d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises, tout en rendant les obligations plus attractives.

Alors que la Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux inchangés lors de la publication de sa déclaration de politique monétaire mercredi, les investisseurs guetteront les indices sur les intentions des décideurs politiques pour l'avenir.

Warsh a été choisi par le président Donald Trump, qui a vivement critiqué la banque centrale et son ancien président Jerome Powell pour ne pas avoir baissé les taux davantage à sa convenance.

Mais les contrats à terme sur les fonds fédéraux suggèrent que le marché s'attend à ce que la banque centrale relève ses taux d'ici la fin de l'année, selon les données de LSEG.

Les données économiques publiées cette semaine ont montré que l'inflation à la consommation aux États-Unis en mai a augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans. Ceci, combiné aux récentes données solides sur l'emploi, a conduit les investisseurs à penser que la Fed se concentrera sur la maîtrise de l'inflation, ce qui pourrait signifier une orientation plus marquée vers des hausses de taux.

« Il sera essentiel d’essayer de comprendre la fonction de réaction de cette nouvelle administration à la Fed », a déclaré Marvin Loh, stratège macroéconomique mondial senior chez State Street. « Si nous assistons à ce type de maintien de la ligne restrictive, si l’on peut dire, je pense que cela surprendrait quelque peu le marché. »

LES PROJECTIONS DE LA FED ET LES DÉCLARATIONS DE WARSH AU CENTRE DE L'ATTENTION

Dans le cadre de cette réunion, les responsables de la Fed devraient présenter leurs projections concernant l'évolution des taux d'intérêt et l'économie, y compris l'inflation. Les investisseurs suivront également de près la conférence de presse de Warsh après la décision de politique monétaire mercredi.

« La question principale est de savoir si la Fed maintiendra ses taux, et quel sera le ton utilisé », a déclaré Marta Norton, stratège en chef des investissements chez Empower, un prestataire de services de retraite et de gestion de patrimoine. « Comment décrira-t-elle l’inflation? »

Les investisseurs voudront également connaître les objectifs de politique monétaire de Warsh et la manière dont il pourrait chercher à remodeler la Fed.

Par exemple, M. Warsh a exprimé le souhait de réduire le bilan de 6 700 milliards de dollars de la Fed, ce qui pourrait provoquer des remous sur les marchés.

M. Warsh pourrait également chercher à modifier la manière dont la Fed communique ou donne des indications sur sa politique, ont indiqué les investisseurs.

« Si nous dépendons davantage des données et que la Fed ne nous donne pas de visibilité sur ses intentions, je pense que chaque publication économique retiendra un peu plus l’attention et pourrait créer un peu plus de volatilité que ce que nous avons observé ces dernières années », a déclaré Jeff Given, responsable des titres à revenu fixe des marchés développés chez Manulife Investment Management.