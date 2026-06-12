Guerre en Ukraine : Kiev frappe au Tatarstan, à 1.600 km à l'intérieur du territoire russe

Les autorités russes évoquent un immeuble résidentiel touché, tandis que Kiev parle de frappes contre des raffineries.

Le drapeau de la République du Tatarstan. ( AFP / ROMAN KRUCHININ )

Un attaque de drone ukrainien a visé une ville au Tatarstan, dans le centre de la Russie, faisant des blessés et provoquant l'annulation de célébrations vendredi 12 juin, selon les autorités locales.

Radmir Beliaev, le maire de la ville industrielle de Nijnekamsk, située en république du Tatarstan à quelque 1.600 km de la frontière ukrainienne , a rapporté sur Telegram une attaque de drone ukrainienne sur un immeuble résidentiel. Selon le maire, l'attaque a fait quatre blessés.

"Pour des raisons de sécurité, il a été décidé d'annuler tous les événements publics prévus aujourd'hui", a-t-il dit. Le 12 juin est la Journée de la Russie, un jour férié national. À la suite de cette frappe, plus de 20 personnes ont été déplacées vers des hébergements temporaires, selon le maire.

L'état-major ukrainien a de son côté revendiqué sur Telegram des frappes nocturnes au Tatarstan ayant visé deux raffineries pétrolières situées à Nijnekamsk. Par ailleurs, au cours de la nuit, à Suzemka dans la région de Briansk frontalière avec l'Ukraine, au moins deux civils ont été tués dans des tirs d'artillerie, a déclaré le gouverneur par intérim Egor Kovalchuk sur Telegram.

Côté ukrainien, une femme a été tuée et une autre blessée dans une frappe de drone russe à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a affirmé vendredi sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Grygorov.

Intensification des frappes ukrainiennes

"Malheureusement, une femme de 44 ans a été tuée lors de l'attaque (...) Une autre femme, âgée de 33 ans, a été grièvement blessée", a-t-il précisé. Selon lui, un bâtiment non résidentiel de trois étages a également été gravement endommagé lors de la frappe. Selon les chemins de fer ukrainiens, la femme tuée était une employée.

Le maire de Moscou a par ailleurs indiqué qu'une dizaine de drones ukrainiens se dirigeant vers Moscou ont été interceptés pendant la nuit.

Kiev a intensifié ses frappes de représailles en Russie ces derniers mois , visant des villes russes jusqu'aux monts Oural, à des centaines de km de la frontière ukrainienne.

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu la semaine dernière que la Russie devait améliorer ses systèmes de défense aérienne.

Les pourparlers sous l'égide des États-Unis pour mettre fin à plus de quatre années de guerre ont été relégués au second plan depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient fin février. L'offensive à grande échelle lancée par Moscou contre l'Ukraine en 2022 a engendré le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des milliers de civils et au moins des dizaines de milliers de soldats tués.