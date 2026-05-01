La SEC donne son feu vert à la proposition du Nasdaq concernant des options sur les marchés prédictifs liées à un indice de référence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des images disponibles) par Mrinmay Dey

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a approuvé jeudi une proposition de la plateforme de transactions d'options du Nasdaq NDAQ.O visant à coter et à négocier une nouvelle catégorie d'instruments de prédiction boursière liés à un indice majeur, selon une décision réglementaire. Plusieurs entreprises cherchent de plus en plus à pénétrer le marché des prédictions, qui permet aux utilisateurs de parier sur les résultats d'événements du monde réel, à mesure que ce marché gagne en légitimité et ouvre de nouvelles sources de revenus et de nouvelles perspectives sur le marché.

Les produits de l'opérateur boursier basé à New York sont des contrats réglés en espèces qui versent un montant fixe à l'échéance selon que l'indice termine au-dessus ou en dessous d'un niveau défini.

La SEC a déclaré que les options binaires – un type de contrat offrant un gain basé sur le résultat d'un pari “oui ou non” – auraient un “montant de règlement fixe, de type tout ou rien” de 100 dollars si elles expirent dans la monnaie.

Nasdaq MRX, une bourse d'options électronique américaine exploitée par Nasdaq, cotera dans un premier temps les options liées à l'indice Nasdaq-100 et à l'indice Nasdaq-100 Micro. Le Nasdaq-100 suit les 100 plus grandes sociétés non financières cotées sur la Bourse Nasdaq, notamment Apple AAPL.O , Nvidia

NVDA.O et Intel INTC.O . Le micro-indice est basé sur 1/100e de la valeur totale du Nasdaq-100. La commission a accordé une autorisation accélérée à la demande du Nasdaq, déposée en mars , estimant que la proposition était “conforme aux exigences de la loi” et ne soulevait pas de nouvelles préoccupations réglementaires.

“Nous saluons l'approbation par la SEC de la proposition de Nasdaq MRX visant à coter et à négocier des options liées aux résultats (ORO) indexées sur l'indice Nasdaq-100”, a déclaré un porte-parole du Nasdaq.

Son concurrent et poids lourd du marché des options, Cboe Global Markets CBOE.Z , prévoit également de lancer au deuxième trimestre ses contrats de type “tout ou rien” axés sur des événements financiers et économiques, sous réserve des autorisations réglementaires.