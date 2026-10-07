La SEC américaine ne poursuivra pas un groupe de défense du climat, mais rappelle ses obligations de divulgation

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par Chris Prentice et Ross Kerber

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a révélé mercredi dans un rapport qu’elle avait enquêté sur les agissements d’un groupe de défense du climat dans le cadre de l’assemblée générale des actionnaires d’ExxonMobil de mai 2021 et qu’elle avait décidé de ne pas engager de poursuites à son encontre.

La SEC a toutefois fait savoir qu’elle nourrissait des inquiétudes quant aux agissements de ce groupe, connu sous le nom de "Climate Action 100+", et a déclaré qu’à l’approche de la saison des assemblées générales de 2027, les grands actionnaires devaient prendre conscience de leurs obligations réglementaires.

Climate Action 100+ et ExxonMobil n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’assemblée générale d’Exxon de 2021 a été le point de mire d’un débat plus large sur la mesure dans laquelle les investisseurs — et le monde des affaires américain — devraient prendre en compte des facteurs non traditionnels, tels que les questions liées au changement climatique, dans leur prise de décision.

Lors de cette assemblée, de grandes sociétés d’investissement, notamment BlackRock, Vanguard et State Street, ont apporté leur soutien à certains administrateurs dissidents issus d’une liste proposée par le fonds spéculatif activiste Engine No. 1, qui estimait que l’entreprise texane devait se concentrer sur la transition énergétique.

Depuis lors, divers responsables politiques républicains, souvent issus d’États producteurs d’énergie, ont vivement critiqué les gestionnaires d’actifs pour leurs positions environnementales et sociales, affirmant que leur engagement pourrait enfreindre les lois de la concurrence.