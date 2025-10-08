La SEC américaine enquête sur les pratiques comptables de MassMutual, selon le WSJ

Les autorités de régulation américaines enquêtent sur Massachusetts Mutual Life Insurance à propos de ses pratiques comptables en matière d'opérations d'investissement, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

La Securities and Exchange Commission a émis des citations à comparaître pour obtenir des informations sur la comptabilité de MassMutual concernant les revenus sur les milliards de dollars de prêts qu'elle détient dans son compte d'investissement général, selon le rapport, citant des personnes familières avec l'affaire.

Selon le Journal, la SEC cherche à savoir si MassMutual a correctement rapproché les intérêts courus lorsqu'elle a reçu des paiements sur les prêts détenus dans son compte d'investissement général.

L'enquête est en cours et pourrait ne pas déboucher sur des allégations formelles d'actes répréhensibles, selon le WSJ.

MassMutual n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Fondée en 1851, Massachusetts Mutual Life Insurance est une société d'assurance mutuelle qui propose des produits d'assurance vie, de retraite et d'investissement.

MassMutual est une société détenue par les assurés et n'a pas d'actions cotées en bourse. Elle émet régulièrement des obligations d'entreprise et d'autres titres de créance, qui sont détenus par un large éventail d'investisseurs qui s'appuient sur ses informations financières pour prendre leurs décisions d'investissement.