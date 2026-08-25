La Scotiabank du Canada affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à l'augmentation de ses revenus d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par une augmentation des revenus d'intérêts.

L'économie canadienne est restée résiliente malgré l'escalade des tensions commerciales avec les États-Unis et un conflit prolongé au Moyen-Orient, qui a fait grimper les prix des matières premières et de l'énergie et pesé sur le budget des ménages.

Les revenus d’intérêts nets de la Banque Scotia, c’est-à-dire la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu’elles versent sur les dépôts, se sont élevés à 5,87 milliards de dollars canadiens au cours du trimestre. Ce chiffre est à comparer aux 5,49 milliards de dollars canadiens enregistrés un an plus tôt.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la division « Global Banking and Markets » de la banque s’est établi à 647 millions de dollars canadiens, contre 473 millions de dollars canadiens l’année précédente, grâce à la solide performance des revenus dans le secteur des marchés de capitaux et à des commissions record liées aux opérations de souscription et de conseil.

La banque a annoncé un bénéfice net de 2,95 milliards de dollars canadiens (2,13 milliards de dollars), soit 2,27 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 31 juillet, contre 2,53 milliards de dollars canadiens, soit 1,84 dollar canadien par action, pour la même période de l’année précédente.

Les actions de l'établissement bancaire ont progressé de près de 18,8 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 1,3854 dollar canadien)