La scission d'ITV fait chuter le cours de l'action, les analystes et les investisseurs soulignant des coûts élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paul Sandle, Iain Withers et Anousha Sakoui

L'accord tant attendu d'ITV visant à céder son activité de diffusion à la chaîne de télévision payante Sky pour un montant pouvant atteindre 1,6 milliard de livres sterling a pesé sur le cours de son action, les analystes se concentrant sur les coûts de scission, les dépenses courantes et les retards réglementaires. Après avoir initialement progressé de 1,2 % lundi à l’annonce de la transaction, l’action ITV a inversé la tendance et affichait une baisse d’environ 10 % jeudi, JPMorgan ayant revu à la baisse sa notation et son objectif de cours à la suite de l’accord conclu en début de semaine.

« ITV n’a pas réussi à conclure l’accord que nous espérions », a déclaré Daniel Kerven, analyste chez JPMorgan, qui a revu sa note à la baisse « compte tenu du prix de cession inférieur, des coûts de scission et des coûts irrécupérables liés aux studios ». Après au moins huit mois de négociations avec Sky (filiale de Comcast), ITV a indiqué qu’elle recevrait 1,2 milliard de livres sterling en espèces, 200 millions de livres sterling provenant de l’apport de Love Productions et 200 millions de livres sterling subordonnés aux recettes publicitaires d’ITV en 2027.

Mais les analystes ont souligné l’existence d’environ 150 millions de livres sterling de coûts de séparation et d’environ 200 millions de livres sterling de coûts irrécupérables qui ne peuvent être immédiatement éliminés.

La réaction du cours de l’action contraste avec l’opinion globalement positive des investisseurs concernant la décision d’ITV de se retirer d’un secteur de la diffusion en déclin structurel.

L’un des 30 principaux actionnaires a déclaré que les investisseurs se concentraient sur les coûts de séparation élevés et sur le fait qu’il faudrait plus d’un an pour finaliser l’opération, mais qu’il se réjouissait finalement qu’ITV ait accepté de céder une unité qu’il considérait comme un « glaçon en train de fondre ». L’opération devra également faire l’objet d’une longue enquête de la part des autorités de la concurrence. ITV a indiqué qu’elle prévoyait sa finalisation d’ici un an à 18 mois. En raison des modifications apportéesaux règles de cotation britanniques en 2024, cette transaction, qui représente environ 58 % de la capitalisation boursière d’ITV, ne nécessitera pas de vote des actionnaires.

Ces règles, destinées à aider Londres à rester dans la course face à New York et à l’UE, ont supprimé l’obligation pour les entreprises de soumettre les transactions importantes au vote des actionnaires, à l’exception des prises de contrôle inversées et des introductions en bourse. L'opération d'ITV est l'une des plus importantes à ce jour à tirer parti de ces règles, après la cession par le groupe Vodafone de ses actifs italiens à Swisscom sans vote en 2024.