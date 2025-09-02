La Russie va augmenter ses livraisons de gaz à la Chine

La société russe Gazprom

GAZP.MM et China National Petroleum Corporation ont signé un accord visant à augmenter les livraisons annuelles de gaz à la Chine via un gazoduc existant et conclu un protocole d'accord pour construire le gazoduc de grande capacité "Power of Siberia 2", ont rapporté mardi les agences de presse russes.

Cette décision intervient alors que la Russie cherche à renforcer ses liens énergétiques avec la Chine, son principal partenaire commercial, après avoir perdu d'importantes parts de marché en Europe en raison des sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine décidée par Moscou en 2022.

Reuters a rapporté le mois dernier que la Chine cherchait à acheter davantage de gaz russe par l'intermédiaire d'un gazoduc existant, les négociations entre les deux pays n'ayant pas progressé sur la construction d'une deuxième liaison.

Le directeur général de Gazprom, Alexeï Miller, a déclaré mardi aux agences de presse russes qu'un accord avait été signé pour augmenter les livraisons via le gazoduc "Power of Siberia", qui relie la Sibérie orientale à la Chine. Les volumes livrés vont passer de 38 à 44 milliards de mètres cubes (mmc) par an.

La Russie et la Chine ont également conclu un accord pour la construction du gazoduc "Power of Siberia 2", capable de livrer 50 milliards de mètres cubes par an à la Chine via la Mongolie à partir des gisements gaziers de Bovanenkovo ​​et de Kharasavey situés dans la province de Yamal, a déclaré Alexeï Miller.

"Aujourd'hui, un protocole d'accord juridiquement contraignant a été signé concernant la construction du gazoduc 'Power of Siberia 2' et du gazoduc de transit Soyouz Vostok à travers la Mongolie", a dit le dirigeant, selon les agences de presse russes.

Les accords ont été signés lors de la visite en Chine du président russe Vladimir Poutine, qui doit assister mercredi à un défilé militaire sur la place Tiananmen marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale après la capitulation officielle du Japon.

(Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne et Vladimir Soldatkin à Moscou; version française Noémie Naudin, édité par Benjamin Mallet)