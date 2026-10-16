La Russie saisit de nouveaux actifs d'entreprises de l'UE en raison de leur soutien à l'Ukraine

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* Ces entreprises sont originaires de France, d'Allemagne, de Suède et de Belgique

* Le Kremlin affirme que cette mesure fait suite à la saisie illégale de biens russes

* Poutine: la saisie d'actifs étrangers présente "certains inconvénients"

(Ajoute les dernières informations sur les prises de contrôle)

par Gleb Bryanski

La Russie a pris le contrôle des actifs locaux de quatre entreprises françaises, allemandes, suédoises et belges, selon un décret du président Vladimir Poutine, en représailles au soutien apporté par l’Europe à l’Ukraine en temps de guerre .

Le décret publié jeudi répertorie les actifs appartenant au fabricant français de revêtements de sol Tarkett, au fabricant allemand d’emballages Menshen, au fabricant suédois d’emballages Sverige International Holdings et à la société belge de produits d’hygiène Ontex ONTEX.BR .

Le décret mentionne également les actifs russes de l’ancienne entreprise européenne d’emballages métalliques Eviosys, rachetée en décembre 2024 par le groupe américain d’emballage Sonoco SON.N . Le décret précise que ces actifs sont détenus par la filiale néerlandaise de Sonoco.

Les dirigeants de l’UE se sont ralliés au président Volodymyr Zelenskiy lors d’un sommet vendredi, à l’un des moments les plus difficiles pour l’Ukraine, alors que l’on craignait que les États-Unis ne suspendent le partage de renseignements et le soutien en armes à Kyiv.

Le Kremlin a déclaré que la saisie de ces actifs s’inscrivait dans la continuité d’une tendance amorcée après une mesure similaire prise le mois dernier à l’encontre du géant agroalimentaire Nestlé NESN.S et des enseignes de distribution Auchan et Metro B4B0n.H .

"Leur pays d’origine a été l’un des facteurs pris en compte dans la prise de décision", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, ajoutant que ces pays étaient impliqués dans des "expropriations illégales de biens russes".

La gestion provisoire des biens de ces entreprises européennes a été confiée à des sociétés russes jusqu’alors largement inconnues.

POUTINE SOULIGNE LES "INCONVÉNIENTS"

Ontex, qui emploie 350 personnes en Russie et exploite une usine en dehors de Moscou, a déclaré avoir été informée du décret et qu’elle "envisagerait les mesures appropriées pour préserver ses actifs et assurer la continuité des activités d’Ontex Russie".

Sonoco a indiqué dans son rapport 2025 qu’elle avait finalisé son propre retrait de Russie en 2022, mais qu’elle avait acquis de nouveaux actifs, représentant 0,5 % du total de la société, dans le cadre de l’opération Eviosys.

Tarkett a déclaré qu’elle "perdait le contrôle effectif de ses activités en Russie" et qu’elle évaluait la situation.

Le Kremlin a déclaré que ces mesures répondaient à l’implication des pays de l’UE dans des "hostilités directes sur le champ de bataille", mais qu’elles étaient également "réversibles".

S’adressant à des hommes d’affaires russes juste avant la publication du décret jeudi, Poutine a reconnu que la saisie d’actifs occidentaux présentait "certains inconvénients", sans donner plus de détails.

Il a exhorté les entreprises ruses reprenant ces actifs à rechercher plutôt des sources de financement nationales.

Poutine a cité la crise financière mondiale de 2008, qui avait eu un impact profond sur l’économie russe, comme exemple des risques liés à une exposition excessive aux marchés mondiaux. Il a déclaré que les pays étrangers poursuivaient leurs propres intérêts par le biais de leurs investissements.

Selon certaines informations, les États-Unis pourraient chercher à prendre le contrôle de certains actifs russes gelés en Europe dans le cadre d’efforts visant à inciter la Russie à négocier avec l’Ukraine.

La Russie reproche à l’UE d’avoir gelé environ 210 milliards d’euros (238 milliards de dollars) de ses actifs souverains en réponse à la guerre et de cibler les actifs appartenant à des entreprises russes en Europe et dans d’autres pays occidentaux.