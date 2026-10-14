La Russie reprend ses chargements de diesel destinés à l'exportation, selon les données

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La Russie a repris les chargements de diesel destinés à l'exportation depuis le port balte de Primorsk, à la suite d'un accord conclu entre Washington et Moscou visant à approvisionner les marchés mondiaux en carburant, selon les données de LSEG.

* D’après les données maritimes, un pétrolier transportant environ 40 000 tonnes métriques de gazole à très faible teneur en soufre a été chargé le 13 octobre et fait route vers le Maroc

* La semaine dernière, le président américain Donald Trump a déclaré que la Russie avait accepté de fournir du diesel aux marchés mondiaux afin de faire baisser les prix du carburant, et son administration a temporairement levé les sanctions américaines sur le carburant russe

* La Russie, qui a partiellement levé l’interdiction d’exporter du diesel à compter du 10 octobre à la suite de cet accord, sera en mesure d’augmenter ses exportations de diesel pour les porter entre 3 millions et 3,5 millions de tonnes par mois d’ici la fin de l’année, soit le volume habituel d’exportation de ce carburant, a déclaré lundi le vice-Premier ministre Alexandre Novak