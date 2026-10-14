 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie reprend ses chargements de diesel destinés à l'exportation, selon les données
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 12:03

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Russie a repris les chargements de diesel destinés à l'exportation depuis le port balte de Primorsk, à la suite d'un accord conclu entre Washington et Moscou visant à approvisionner les marchés mondiaux en carburant, selon les données de LSEG.

* D’après les données maritimes, un pétrolier transportant environ 40 000 tonnes métriques de gazole à très faible teneur en soufre a été chargé le 13 octobre et fait route vers le Maroc

* La semaine dernière, le président américain Donald Trump a déclaré que la Russie avait accepté de fournir du diesel aux marchés mondiaux afin de faire baisser les prix du carburant, et son administration a temporairement levé les sanctions américaines sur le carburant russe

* La Russie, qui a partiellement levé l’interdiction d’exporter du diesel à compter du 10 octobre à la suite de cet accord, sera en mesure d’augmenter ses exportations de diesel pour les porter entre 3 millions et 3,5 millions de tonnes par mois d’ici la fin de l’année, soit le volume habituel d’exportation de ce carburant, a déclaré lundi le vice-Premier ministre Alexandre Novak

Valeurs associées

Gaz naturel
3,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
106,43 USD Ice Europ +0,13%
Pétrole WTI
95,25 USD Ice Europ +0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,729 -5,32%
CAC 40
7 868,29 +0,52%
Pétrole Brent
106,43 +0,13%
2CRSI
27,8 -1,77%
TOTALENERGIES
79,91 +0,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank