La Russie estime que les restrictions imposées par les États-Unis à son rôle dans le secteur pétrolier vénézuélien constituent une discrimination

Moscou est en colère contre les nouvelles restrictions imposées par les États-Unis

La Russie, la Chine et l'Iran sont exclus des nouvelles règles

Moscou demande des éclaircissements aux États-Unis

La Russie et le Venezuela entretiennent des liens de longue date

Le ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré mercredi que les nouvelles restrictions américaines sur le rôle de la Russie et d'autres pays dans le commerce pétrolier du Venezuela étaient une discrimination flagrante et le Kremlin a déclaré qu'il clarifierait la question avec Washington.

Le département du Trésor américain a délivré mardi une licence générale pour faciliter l'exploration et la production de pétrole et de gaz au Venezuela. La licence n'autorise pas les transactions impliquant des ressortissants ou des entités russes, chinoises et iraniennes.

Sergei Lavrov, qui s'exprimait devant la chambre basse du Parlement, a déclaré que la Russie était en contact avec Washington sur cette question et qu'elle souhaitait travailler dans le respect mutuel avec les États-Unis "sans idée de domination".

"Il s'agit d'une discrimination flagrante, bien que la Russie, la Chine et l'Iran aient investi dans le secteur pétrolier et énergétique du Venezuela", a déclaré Sergei Lavrov.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que la Russie clarifierait la situation avec Washington.

"Nous avons en effet des investissements au Venezuela, nous avons des projets à long terme et nos partenaires vénézuéliens et nous-mêmes sommes intéressés. Par conséquent, tout cela est une raison de discuter de la situation avec les Américains", a déclaré Dmitri Peskov.

Le président américain Donald Trump a ouvertement parlé de sa volonté de contrôler les vastes réserves pétrolières du Venezuela, les plus importantes au monde, en collaboration avec les compagnies pétrolières américaines, après avoir renversé Nicolas Maduro .

Nicolas Maduro, qui a été saisi par les forces américaines en janvier, a plaidé non coupable d'accusations de trafic de drogue aux États-Unis.

IMPORTATIONS CHINOISES

La Chine est l'un des principaux clients et investisseurs du secteur pétrolier vénézuélien.

Une grande partie du pétrole exporté par le Venezuela est vendue à la Chine, bien que Pékin n'en déclare que très peu et que les importations soient souvent rebaptisées.

Les importations ont atteint environ 470 000 barils par jour en 2025, selon la société d'analyse énergétique Vortexa, soit environ 4,5 % des importations de pétrole brut par voie maritime de la Chine.

La société énergétique russe Roszarubezhneft , qui opère dans le pays sud-américain, a déclaré le mois dernier que tous ses actifs au Venezuela étaient la propriété de la Russie et qu'elle s'en tiendrait à ses engagements envers ses partenaires internationaux dans ce pays.

Roszarubezhneft, détenue par une unité du ministère russe du développement économique, a été constituée en 2020 et a racheté peu après les participations vénézuéliennes de la compagnie pétrolière publique russe Rosneft ROSN.MM après que Washington a imposé à l'époque des sanctions à deux unités de Rosneft pour avoir commercialisé du pétrole vénézuélien.

La Russie entretient depuis longtemps des liens étroits avec le Venezuela, qu'il s'agisse de coopération énergétique, de liens militaires ou de contacts politiques de haut niveau, et Moscou soutient Caracas sur le plan diplomatique depuis des années.

Rosneft détenait des participations dans des entreprises en amont au Venezuela, telles que Petromonagas (40%), Petroperija (40%), Boqueron (26,67%), Petromiranda (32%) et Petrovictoria (40%).