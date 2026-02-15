 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski alpin-Brignone remporte le slalom géant et signe un incroyable doublé
15/02/2026 à 16:06

Ski alpin - Cérémonie de victoire du slalom géant féminin

Ski alpin - Cérémonie de victoire du slalom géant féminin

L'Italienne Federica Brignone a ​été sacrée dimanche championne olympique de slalom géant aux Jeux de Milan-Cortina, ​trois jours après sa première médaille d'or ​sur le super-G.

La ⁠skieuse de 35 ans s'est ‌imposée en 2'13''50 au cumul des deux manches, devant la ​Suédoise Sara ‌Hector et la Norvégienne Thea ⁠Louise Stjernesund, toutes les deux dans le même temps (+ 0''62) et ⁠médaillées d'argent.

C'est ‌la première fois qu'une skieuse ⁠remporte le super-G et ‌le slalom géant lors de ⁠la même édition des Jeux ⁠d'hiver.

La championne ‌du monde en titre du slalom ​géant avait ‌souffert dix mois auparavant de multiples fractures de la jambe ​gauche et d'une rupture du ligament croisé antérieur du ⁠genou lors des championnats d'Italie.

Elle n'a repris le ski que fin novembre puis la compétition le 20 janvier dernier.

(Reportage d'Alan Baldwin, version française ​Vincent Daheron)

Sport
