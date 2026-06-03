La Russie demande à la France de libérer le capitaine d'un pétrolier qui, selon elle, a été arrêté sur la base de fausses accusations

Un bateau de la marine française patrouille autour du pétrolier Deyna, battant pavillon mozambicain, qui, selon la France, fait partie de la flotte fantôme russe, au large du port de Marseille-Fos dans le golfe de Fos-sur-Mer, près de Martigues, en France, le 23 mars 2026. REUTERS/Manon Cruz

La Russie exige ‌que la France libère le capitaine d'un pétrolier retenu en France ​sur la base de ce qu'elle qualifie de fausses accusations, a déclaré mercredi l'ambassade de Russie à Paris.

La marine française a déclaré lundi ​avoir intercepté un pétrolier soumis à des sanctions, le Tagor, lié au commerce pétrolier ​russe dans l'océan Atlantique.

Paris lui a ⁠ordonné de se diriger vers les côtes françaises, une décision ‌que Moscou a qualifiée d'illégale et assimilée à de la "piraterie internationale".

L'ambassade de Russie a déclaré que les autorités ​françaises avaient informé ‌Moscou que le capitaine du navire, un ressortissant russe, ⁠avait été arrêté sur la base de ce qu'elle a qualifié d'accusations "forgées de toutes pièces".

"L'ambassade a une nouvelle fois contacté le ministère ⁠français des Affaires ‌étrangères, exigeant un accès consulaire immédiat au citoyen russe ⁠et sa libération rapide", a déclaré l'ambassade dans un communiqué.

La ‌Russie utilise de vieux navires, connus en Occident sous ⁠le nom de "flotte fantôme", pour transporter son pétrole ⁠et son gaz malgré ‌les sanctions occidentales.

La France et le Royaume-Uni se sont engagés à ​faire obstacle à ces navires ‌dans le cadre d'une stratégie européenne visant à réduire la capacité de la Russie ​à financer sa guerre en Ukraine.

La Russie rejette l'étiquette de "flotte fantôme", affirme que ses exportations de pétrole sont légitimes et ⁠a condamné les tentatives occidentales d'intercepter ces pétroliers, les qualifiant d'illégales et assimilables à de la piraterie, tout en avertissant qu'elle se réserve le droit de prendre des mesures pour protéger son propre transport maritime.

(Reuters, Rédigé par Maxim Rodionov, version française Matthieu Huchet, édité ​par Benoit Van Overstraeten)