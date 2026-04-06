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La Russie affirme que l'Ukraine a endommagé le point d'amarrage du CPC et mis le feu à des réservoirs lors de la frappe de Novorossiysk
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère russe de la défense a déclaré lundi que l'Ukraine avait attaqué pendant la nuit des installations du complexe de transbordement maritime dans le port de Novorossiysk, endommageant un point d'amarrage pour le consortium de l'oléoduc de la Caspienne et provoquant l'incendie de quatre réservoirs de produits pétroliers, ont rapporté les médias russes.

Le Caspian Pipeline Consortium achemine la majeure partie des exportations de pétrole du Kazakhstan vers les marchés de l'énergie, mais le Kazakhstan a déclaré plus tôt lundi que les volumes d'exportation n'avaient pas été affectés.

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