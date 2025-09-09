 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La roupie indonésienne sous pression
information fournie par AOF 09/09/2025 à 17:33

(AOF) - " La roupie indonésienne pourrait rester sous pression à court terme après le remaniement ministériel du 8 septembre qui a vu Sri Mulyani Indrawati remplacée par Purbaya Yudi Sadewa au poste de ministre des Finances, suscitant des inquiétudes quant aux perspectives budgétaires " prévient MUFG. Sur le marché des changes, le dollar gagne 1%, à 16 445 roupies indonésiennes. Deux facteurs pourraient toutefois soutenir la devise indonésienne signale le spécialiste : une intervention de la Banque d’Indonésie sur le marché des changes et la baisse prochaine des taux de la Fed.

Devises
