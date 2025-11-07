 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 948,57
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La restructuration de Newmont a des répercussions sur 16 % des emplois de l'entreprise, selon une note d'information
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et du paragraphe 1 pour indiquer que la restructuration de l'entreprise a eu un impact sur 16 % des emplois, et non qu'elle a supprimé 16 % de sa main-d'œuvre) par Abhinav Parmar

La restructuration de Newmont NEM.N suite à l'acquisition du mineur australien Newcrest a eu un impact sur 16 % des effectifs de la société, selon un mémo interne au personnel vu par Reuters.

La restructuration comprend des suppressions de postes, des postes vacants non pourvus et des changements de niveau de fonction, selon la note, ce qui reflète les efforts de rationalisation des opérations et d'intégration des deux sociétés.

Newmont a acheté Newcrest en 2023 pour environ 17 milliards de dollars. À la suite de cette acquisition, le premier producteur d'or mondial a vendu pour plus de 2 milliards de dollars d'actifs canadiens, supprimé des emplois et réduit sa dette dans le but de se défaire de ses activités non essentielles.

Dans le cadre de son intégration, Newmont a lancé un projet de refonte, connu en interne sous le nom de "Project Catalyst".

Dans la phase finale du plan de réduction des coûts et de la productivité, Newmont a réduit les rôles d'environ 12 % au "niveau de travail 2", qui comprend les surintendants, les chefs et les spécialistes, et d'environ 10 % au "niveau de travail 1", qui comprend les conseillers, les officiers, les opérateurs et les responsables de la maintenance, selon la note de service.

Newmont a indiqué à ses employés que la restructuration avait été achevée un mois avant la date prévue, afin d'apaiser les craintes liées à une incertitude prolongée.

Au 31 décembre 2024, Newmont employait environ 22 200 personnes et comptait 20 400 sous-traitants.

"Les mesures visant à remodeler notre structure reflètent l'une des nombreuses mesures que nous prenons en 2025 pour réduire notre base de coûts et améliorer la productivité", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Newmont est également en train de revoir son portefeuille pour se concentrer sur les actifs et les partenariats à haut rendement, y compris l'entreprise Nevada Gold Mines avec Barrick Gold ABX.TO .

Le directeur général Tom Palmer, qui prendra sa retraite le 31 décembre, a déclaré à Reuters le mois dernier que la société s'engageait à renforcer les liens avec Barrick afin de maximiser la production des opérations du Nevada.

Barrick détient une participation de 61,5 % et Newmont possède les 38,5 % restants dans leur coentreprise du nord du Nevada.

Valeurs associées

BARRICK MINING
45,470 CAD TSX -1,00%
NEWMONT
81,820 USD NYSE -0,86%
Or
3 997,30 USD Six - Forex 1 +0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • États-Unis : Comment le shutdown peut impacter la circulation aérienne ?
    États-Unis : Comment le shutdown peut impacter la circulation aérienne ?
    information fournie par France 24 07.11.2025 17:01 

    Des centaines de vols ont été annulés vendredi 7 novembre dans les aéroports américains en raison du blocage budgétaire qui s'étire et a conduit les autorités à alléger le trafic aérien face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel. Pour aller plus loin, Julien Labarre, ... Lire la suite

  • COP30: ambiance à Belém au deuxième jour du sommet des chefs d'Etat
    COP30: ambiance à Belém au deuxième jour du sommet des chefs d'Etat
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 16:52 

    Images de la ville de Belém et du lieu où se déroulera la COP30, alors que des dirigeants mondiaux se réunissent pour la deuxième journée du sommet des chefs d'Etat sur le climat.

  • Photo de famille au sommet des chefs d'État avant la COP30
    Photo de famille au sommet des chefs d'État avant la COP30
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 16:50 

    Des dirigeants mondiaux posent pour une photo de groupe au deuxième jour d'un sommet à Belem, en Amazonie brésilienne, avant la 30e conférence sur le climat de l'ONU, qui s'ouvre la semaine prochaine.

  • ( AFP / STRINGER )
    USA: la confiance des consommateurs au plus bas depuis plus de trois ans
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 16:49 

    Le moral des consommateurs américains s'enfonce nettement en novembre, pour atteindre son plus bas niveau depuis juin 2022, selon un baromètre régulier de l'université du Michigan, qui fait référence, publié vendredi. L'indice mesurant cette confiance ressort à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank