La restructuration de Newmont a des répercussions sur 16 % des emplois de l'entreprise, selon une note d'information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et du paragraphe 1 pour indiquer que la restructuration de l'entreprise a eu un impact sur 16 % des emplois, et non qu'elle a supprimé 16 % de sa main-d'œuvre) par Abhinav Parmar

La restructuration de Newmont NEM.N suite à l'acquisition du mineur australien Newcrest a eu un impact sur 16 % des effectifs de la société, selon un mémo interne au personnel vu par Reuters.

La restructuration comprend des suppressions de postes, des postes vacants non pourvus et des changements de niveau de fonction, selon la note, ce qui reflète les efforts de rationalisation des opérations et d'intégration des deux sociétés.

Newmont a acheté Newcrest en 2023 pour environ 17 milliards de dollars. À la suite de cette acquisition, le premier producteur d'or mondial a vendu pour plus de 2 milliards de dollars d'actifs canadiens, supprimé des emplois et réduit sa dette dans le but de se défaire de ses activités non essentielles.

Dans le cadre de son intégration, Newmont a lancé un projet de refonte, connu en interne sous le nom de "Project Catalyst".

Dans la phase finale du plan de réduction des coûts et de la productivité, Newmont a réduit les rôles d'environ 12 % au "niveau de travail 2", qui comprend les surintendants, les chefs et les spécialistes, et d'environ 10 % au "niveau de travail 1", qui comprend les conseillers, les officiers, les opérateurs et les responsables de la maintenance, selon la note de service.

Newmont a indiqué à ses employés que la restructuration avait été achevée un mois avant la date prévue, afin d'apaiser les craintes liées à une incertitude prolongée.

Au 31 décembre 2024, Newmont employait environ 22 200 personnes et comptait 20 400 sous-traitants.

"Les mesures visant à remodeler notre structure reflètent l'une des nombreuses mesures que nous prenons en 2025 pour réduire notre base de coûts et améliorer la productivité", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Newmont est également en train de revoir son portefeuille pour se concentrer sur les actifs et les partenariats à haut rendement, y compris l'entreprise Nevada Gold Mines avec Barrick Gold ABX.TO .

Le directeur général Tom Palmer, qui prendra sa retraite le 31 décembre, a déclaré à Reuters le mois dernier que la société s'engageait à renforcer les liens avec Barrick afin de maximiser la production des opérations du Nevada.

Barrick détient une participation de 61,5 % et Newmont possède les 38,5 % restants dans leur coentreprise du nord du Nevada.