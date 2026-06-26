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La responsable des technologies de l'UE, Virkkunen, s'entretient avec le directeur général d'Apple lundi, selon la Commission
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 12:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commissaire européenne chargée de la technologie, Henna Virkkunen, tiendra lundi une visioconférence avec Tim Cook, directeur général d’Apple

AAPL.O , a déclaré vendredi un porte-parole de la Commission.

Le porte-parole n'a pas souhaité donner de détails sur les sujets qui seraient abordés lors de cet entretien.

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