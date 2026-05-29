La reprise du secteur technologique profite aux valeurs informatiques en difficulté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** Les actions des éditeurs de logiciels américains progressent globalement, portées par un rebond général du secteur technologique

** ServiceNow NOW.N bondit de 11 %, IBM IBM.N progresse de 8,9 % et Atlassian TEAM.O grimpe de 6,3 %

** Workday WDAY.O progresse de 5,3 %, tandis que Salesforce CRM.N gagne 6,5 %

** Palo Alto Networks PANW.O et Datadog DDOG.O progressent respectivement de 4,6 % et 4,9 %

** Ces hausses s'inscrivent dans le cadre d'une progression générale du secteur technologique américain, Dell DELL.N ayant bondi d'environ 30 % après les résultats trimestriels exceptionnels du fabricant d'ordinateurs

** La remontée des valeurs logicielles marque un répit bienvenu pour un secteur qui a subi une longue période de pression à la vente, alimentée par les craintes que les agents d'IA ne menacent les modèles économiques traditionnels

** L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.P et l'

.SPLRCIS du secteur logiciel du S&P 500 ont tous deux atteint leur plus haut niveau en quatre mois, regagnant une grande partie du terrain perdu plus tôt dans l'année; ils affichaient respectivement une baisse de 6,7 % et 8,5 % depuis le début de l'année