 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La reprise du secteur technologique profite aux valeurs informatiques en difficulté
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** Les actions des éditeurs de logiciels américains progressent globalement, portées par un rebond général du secteur technologique

** ServiceNow NOW.N bondit de 11 %, IBM IBM.N progresse de 8,9 % et Atlassian TEAM.O grimpe de 6,3 %

** Workday WDAY.O progresse de 5,3 %, tandis que Salesforce CRM.N gagne 6,5 %

** Palo Alto Networks PANW.O et Datadog DDOG.O progressent respectivement de 4,6 % et 4,9 %

** Ces hausses s'inscrivent dans le cadre d'une progression générale du secteur technologique américain, Dell DELL.N ayant bondi d'environ 30 % après les résultats trimestriels exceptionnels du fabricant d'ordinateurs

** La remontée des valeurs logicielles marque un répit bienvenu pour un secteur qui a subi une longue période de pression à la vente, alimentée par les craintes que les agents d'IA ne menacent les modèles économiques traditionnels

** L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.P et l'

.SPLRCIS du secteur logiciel du S&P 500 ont tous deux atteint leur plus haut niveau en quatre mois, regagnant une grande partie du terrain perdu plus tôt dans l'année; ils affichaient respectivement une baisse de 6,7 % et 8,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ATLASSIAN RG-A
107,6100 USD NASDAQ +15,35%
DATADOG RG-A
247,3500 USD NASDAQ +9,82%
DELL TECH RG-C
421,030 USD NYSE +32,31%
IBM
298,010 USD NYSE +12,80%
PALO ALTO NETWORKS
281,6900 USD NASDAQ +9,28%
SALESFORCE
191,100 USD NYSE +8,48%
SERVICENOW
124,390 USD NYSE +14,40%
WORKDAY-A
146,1900 USD NASDAQ +12,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,99 -1,41%
CAC 40
8 183,34 -0,07%
Or
4 542,47 0,00%
TOTALENERGIES
75,18 -0,32%
SOITEC
177,55 -7,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank