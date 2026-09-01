La rentabilité de Delta Plus se tasse au 1er semestre

Delta Plus Group dévoile un résultat net part du groupe en recul de 12,7% à 9,3 MEUR au titre du 1er semestre 2026, ainsi qu'un ROC (résultat opérationnel courant) en baisse de 2,3% à 19,6 MEUR, soit une marge de 10,0% du CA, contre 10,7% un an auparavant.

Le chiffre d'affaires du fournisseur d'équipements de protection individuelle a augmenté de 4,6% à 196,4 MEUR, mais a reculé de 4,3% à périmètre et taux de change constants. La tendance organique s'est toutefois améliorée au 2e trimestre, à -3,7%, contre -5,0% au 1er trimestre.

"Le recul de l'activité sur plusieurs de nos marchés historiques en Europe, auquel se sont ajoutées les perturbations au Moyen-Orient, continue de peser sur nos volumes et sur l'absorption de notre base de coûts", précise le PDG Jérôme Benoit.

La marge brute a néanmoins progressé de 1,9 point à 57,7%. Cette amélioration et la contribution fortement relutive des acquisitions ont atténué la moindre absorption des coûts de structure sur le périmètre historique, permettant de limiter le recul de la rentabilité opérationnelle.

En termes de perspectives, Delta Plus Group confirme qu'il n'anticipe pas, à ce stade, de croissance organique positive de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2026. Une amélioration progressive de la trajectoire organique reste néanmoins attendue au 2e semestre.

Le groupe confirme aussi attendre une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires en données publiées, et donne la priorité à la préservation de la rentabilité opérationnelle, à l'intégration des acquisitions, ainsi qu'à la maîtrise du cash et du besoin en fonds de roulement.