La rémunération de Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, s'élève à 43 millions de dollars en 2025 après une année faste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte tout au long du texte et commentaire du conseil d'administration au paragraphe 6) par Pritam Biswas

La rémunération de Jamie Dimon, directeur général de longue date de JPMorgan Chase JPM.N , a augmenté de 10,3 % en 2025 pour atteindre 43 millions de dollars, a-t-on appris jeudi, après que la banque a couronné une année faste en dépassant les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre la semaine dernière.

Sa rémunération à la tête de la plus grande banque américaine comprend un salaire de base de 1,5 million de dollars et 41,5 millions de dollars d'incitations.

Dimon a reçu une rémunération de 39 millions de dollars en 2024, à égalité avec le directeur général de Goldman Sachs

GS.N David Solomon. Il a touché 36 millions de dollars en 2023 et 34,5 millions de dollars en 2021 et 2022, dans un contexte d'incertitude économique, de tensions géopolitiques et d'effets persistants de la pandémie de COVID-19.

"La rémunération annuelle pour 2025 reflète la gestion de la firme par Jamie Dimon, avec des performances solides dans nos activités et résultats financiers leaders sur le marché, ainsi qu'un bilan solide", a déclaré le conseil d'administration de la banque dans le document.

Dimon, 69 ans, dirige JPMorgan depuis 2005 et sa valeur nette est estimée à 2,8 milliards de dollars, selon Forbes . Il est l'un des dirigeants les plus en vue des entreprises américaines et ses projets de succession font depuis longtemps l'objet de spéculations à Wall Street.

Jamie Dimon a toutefois déclaré qu'il souhaitait rester à son poste pendant encore au moins cinq ans , lorsqu'il a été interrogé sur ses projets lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce des États-Unis la semaine dernière.

L'action de JPMorgan a fait un bond de 34 % en 2025, surpassant l'ensemble des marchés boursiers.